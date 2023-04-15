Губернатор Санкт-Петербурга виступив на фоні прапора України: роспропаганда обурена

Російський "військовий блогер" Михайло Звінчук написав, що ця подія аналогічна до того, якби керівник міськкому Ленінграда виступав на фоні прапора нацистської Німеччини.

Related video

У Таврійському палаці Санкт-Петербурга губернатор Олександр Бєглов виступив на фоні українського прапора. У зв'язку з цим у мережі почали розповсюджувати відповідні фото, а російські пропагандисти не скупляться на гнівні коментарі у соцмережах.

Зокрема "військовий блогер" та автор Telegram-каналу "Рыбарь" Михайло Звінчук написав, що виступ Бєглова на фоні прапора України подібний до того, якби керівник міськкому Ленінграда виступав на фоні прапора нацистської Німеччини.

"Напевно, треба ще більше загиблих на фронті й терактів у країні, щоб чиновники милостиво дозволили б прибрати подібне. Хоча якщо через рік війни нічого не зрозуміли, мабуть, там уже пізно щось міняти, тільки різати. В апаратному сенсі звичайно ж", — написав блогер у Telegram.

Російські пропагандисти обурилися тим, що подібне відбувається після того, як у кафе "Street food bar" у Санкт-Петербурзі вбили воєнкора Максима Фоміна, відомого під псевдонімом Владлен Татарський.

Подію прокоментував і давній ворог Бєглова, керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Він заявив, що є люди, які гинуть за те, щоб український прапор зірвати, а інші "його прославляють".

"Це та "глибинна держава", про яку я вчора розповідав. Одні гинуть для того, щоб зірвати цей прапор, а інші, тупцюючи по їхніх тілах і плюючи їм у заплющені очі, вішають його і прославляють", — написав в Telegram Пригожин.

Як з'явився прапор України у Таврійському палаці

Як повідомили 14 квітня російські ресурси в Санкт-Петербурзі в районі Таврійського палацу на флагшток підняли прапор України. Це пов'язано з тим, що у місті розпочала свою роботу Міжпарламентська асамблея держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав (МАД СНД) під керівництвом голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко, яка також є головою МАД СНД.

Ще у 2018 році Матвієнко пояснювала наявність українського прапора тим, що офіційної заяви від України про вихід з асамблеї не надходило, тому її прапор та закріплені за нею приміщення, як і раніше, залишаються у Таврійському палаці.

Зазначимо, що на момент публікації сам Олександр Бєглов наразі не прокоментував свій виступ на фоні прапора України та не відповів на випади з боку російських пропагандистів.

Нагадаємо, у російському інформаційному середовищі продовжуються суперечки між так званими патріотами Росії. Так, відомий пропагандист Володимир Соловйов 14 квітня вибухнув образами на адресу колишнього ватажка проросійських бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна-Стрєлкова через його неповажні висловлювання на адресу президента РФ Володимира Путіна.