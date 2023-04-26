У Києві спалахнув скандал через школярів, які виступили в "піонерських" краватках (фото)

Представники міністерства заявили, що виступають проти цькування дітей і їх підтримуватимуть. За словами організаторів форуму, краватки були не червоними, як у піонерів, а "кораловими".

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У Міністерстві освіти і науки України прокоментували скандал довкола форми київських школярів, одним з елементів якої були краватки, що нагадували піонерські. Відомство на своїй сторінці у Facebook висловилося проти цькування учнів.

У публікації зазначається, що дітям не можна "підрізати крила" чи принижувати.

"Ми жодним чином не підтримуємо цькування дітей і стоятимемо на їхньому захисті у всіх освітніх процесах", — йдеться в публікації.

Фото учнів у шкільній формі з атрибутикою, що нагадує піонерську, опублікували на сторінці Печерської районної держадміністрації Києва у Facebook, проте згодом пост, судячи з усього, видалили.

Фото учнів в одязі, який заслуговує осудження, ще можна знайти на сторінці в соцмережі організаторів цієї зустрічі.

В Управлінні освіти та інноваційного розвитку пояснили, що 22 квітня у київській школі №90 пройшла освітня зустріч "Лідерський форум". На заході звучали доповіді на різні теми, були й неформальні спілкування та інтерактиви.

Читачі пабліку звернули увагу на одяг школярів та згадали про статтю КК про виготовлення та розповсюдження комуністичної та нацистської символіки, а також пропаганду відповідних режимів.

Реакція організаторів

Організатори форуму, зі свого боку, пояснили, що краватки були не червоними, а кораловими.

Школярі у краватках Школярі у краватках Школярі у краватках Школярі у краватках Школярі у краватках

"І якщо комусь здалося, що вони червоні — це просто невдале освітлення приміщення, тому що наш фотограф теж підліток і лише навчається", — йдеться у повідомленні.

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