"Нас обстрілюють свої": як російська пропаганда діє на мешканців прифронтових міст, – NYT

Деякі мешканці міст вважають, що українська армія навмисно обстрілює міста й села, щоб примушувати людей евакуйовуватись. Мовляв, їм потрібна земля місцевих, а війну розвʼязав Захід.

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Попри понад рік з початку повномасштабної війни РФ проти України частина мешканців прифронтових міст досі вірять в те, що ЗСУ обстрілюють їх, щоб ті покинули свої домівки. Про це повідомляє The New York Times.

В Костянтинівці, що в Донецькій області журналісти поспілкувались з двома мешканцями. Одну з жінок похилого віку звуть Наталя й вона звинуватила в обстрілах Україну.

"Вони вбивають нас. Наші власні хлопці обстрілюють нас. Вони це роблять навмисне. Вони сказали, що людей потрібно евакуювати. Їм потрібна земля", — каже Наталя поруч зі своїм будинком, показуючи воронку від ракети поруч.

Жінка була розлючена та звинуватила в ракетному обстрілі не російські війська, які штурмують сусідній Бахмут і навколишні міста останні 8 місяців, а власну армію. У виданні зазначають через рік війни попри російські ракетні та артилерійські обстріли жителі деяких міст уздовж лінії фронту звинувачують в усьому Україну. Жителі населених пунктів повторюють наративи російської пропаганди, та звинувачують у розвʼязанні війни Захід.

Українські солдати називають таких людей "ждунами". Вони навмисно відмовляються від евакуації та чекають на російську окупацію навіть попри те, що російські ракети ставлять під загрозу їхні життя. Кількість проросійські налаштованих людей значно менше в Україні, ніж тих, хто підтримує незалежність від РФ, зазначають у виданні.

Керівник місцевої поліції Дмитро Кірдяпкін пояснює погляди таких цивільних осіб, як Наталя, здебільшого невпинною та підступною російською пропагандистською кампанією, яка нав’язується місцевому населенню вже понад десять років.

Наслідки обстрілів Костянтинівці Фото: The New York Times

"На мій погляд, це найжорстокіша зброя, яку Російська Федерація використовує проти нашого народу", — сказав офіцер поліції.

Російські телеканали, які домінують в ефірі на підконтрольній Росії території, давно заборонені в Україні, як і популярні соціальні мережі. Проте на сході України будь-хто, хто має супутникову антену, все ще може дивитися проросійські канали або налаштовуватися на проросійські радіопрограми в містах навіть за 90 км від лінії фронту.

Кірдяпкін наводить приклад пропаганди у телеграм-каналах. У Костянтинівці є проросійський паблік, в якому понад 4500 підписників. Він публікує суміш проросійських наративів, православних молитов та погроз на адресу чиновників за неналежні комунальні послуги. Тому вагома частина роботи поліції — вишукування інформаторів та російських агентів, які за гроші або безплатно передають дані розвідці РФ.

Після затримання кількох агентів РФ, за словами Дмитра Кірдяпкіна, кількість російських обстрілів зменшилась. До того ж українські поліцейські займаються евакуацією людей, щоби поширювати інформацію про те, що український уряд "не такий вже поганий".

Графіті на вулиці в Костянтинівці Фото: The New York Times

Також серед місцевих є й ті, хто розчарувався у РФ через невибіркові бомбардування. Більшість населення на сході України втратили симпатію до Москви.

"Якщо раніше люди були за Росію, то тепер вони змінилися. Тепер вони за Україну і за якийсь спокій", — каже 67-річна Ольга з Костянтинівки.

Нагадаю, 18 квітня СБУ затримала доньку колаборанта з Чорнобаївки, яка видавала себе за переселенку. Підозрювана була активною учасницею російських заходів.

20 квітня в ISW заявили, що російські війська контролюють понад 87% Бахмута, окупанти постійно йдуть на штурм малими групами