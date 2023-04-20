Російські війська контролюють понад 87% Бахмута, — ISW

В ЗСУ повідомляють про постійні ворожі наземні штурми малими групами, а російські блогери заявляють про просування "вагнерівців" у Бахмуті.

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Російські війська продовжили наземні атаки в Бахмуті та його околицях 19 квітня і контролюють 87% Бахмута. Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 19 квітня.

Так, у Генштабі ЗСУ заявили про важкі бої в Бахмуті та про те, що Сили оборони України відбили наземні атаки ЗС РФ поблизу Ступочка (12 км на південний захід від Бахмута вздовж траси T0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут). Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що за минулу добу відбулося 34 бойових зіткнення в Бахмуті.

Російські мілблогери стверджували, що війська ПВК "Вагнер" значно просунулися в північно-західній частині Бахмута і взяли під контроль район на північ від вулиці Веселої, включно з територією Бахмутської лікарні №2.Також російські військові блогери повідомили, що "вагнерівці" штурмують позиції Сил оборони України аж до вулиці Маршала Толбухіна, яка лежить між західним Бахмутом і східним Хромовим.

В "ДНР" заявили, що контролюють 90% міста, а за даними ISW — близько 87,9% Бахмута. Російський мілблогер заявив, що російські війська використовують авіабомби FAB для знищення українських укріпрайонів у Бахмуті.

Нагадаємо, що у Бахмуті прикордонники відбили ворожий наступ. Під час бою українські захисники ліквідували трьох окупантів та поранили ще чотирьох.

Бахмут з висоти пташиного польоту показали бійці 127-ї окремої бригади територіальної оборони. Відео опублікували 19 квітня у соцмережах. У місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.