Российские войска контролируют более 87% Бахмута, — ISW

В ВСУ сообщают о постоянных вражеских наземных штурмах малыми группами, а российские блогеры заявляют о продвижении "вагнеровцев" в Бахмуте.

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Российские войска продолжили наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях 19 апреля и контролируют 87% Бахмута. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW) за 19 апреля.

Так, в Генштабе ВСУ заявили о тяжелых боях в Бахмуте и о том, что Силы обороны Украины отразили наземные атаки ВС РФ вблизи Ступочка (12 км юго-западнее Бахмута вдоль трассы T0504 Константиновка-Времен Яр-Бахмут). Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что за минувшие сутки произошло 34 боевых столкновения в Бахмуте.

Российские милблогеры утверждали, что войска ЧВК "Вагнер" значительно продвинулись в северо-западной части Бахмута и взяли под контроль район к северу от улицы Веселой, включая территорию Бахмутской больницы №2. Также российские военные блоггеры сообщили, что "вагнеровцы" штурмуют позиции обороны Украины до улицы Маршала Толбухина, которая лежит между западным Бахмутом и восточным Хромовым.

В "ДНР" заявили, что контролируют 90% города, а по данным ISW — около 87,9% Бахмута. Российский милблогер заявил, что российские войска используют авиабомбы FAB для уничтожения украинских укрепрайонов в Бахмуте.

Напомним, что в Бахмуте пограничники отразили враждебное наступление. Во время боя украинские защитники ликвидировали троих оккупантов и ранили еще четырех.

Бахмут с высоты птичьего полета показали бойцы 127-й отдельной бригады территориальной обороны. Видео было опубликовано 19 апреля в соцсетях. В городе не осталось ни одного уцелевшего здания.