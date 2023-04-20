"Нас обстреливают свои же": как роспропаганда действует на жителей прифронтовых городов — NYT

Некоторые жители городов считают, что украинская армия намеренно обстреливает города и села, чтобы принуждать людей к эвакуации. Якобы им нужна земля местных, а войну развязал Запад.

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Несмотря на более чем год с начала полномасштабной войны РФ против Украины, часть жителей прифронтовых городов до сих пор верят в то, что ВСУ обстреливают их, чтобы те покинули свои дома. Об этом сообщает The New York Times.

В Константиновке в Донецкой области журналисты пообщались с двумя жителями. Одну из пожилых женщин зовут Наталья и она обвинила в обстрелах Украину.

"Они убивают нас. Наши собственные ребята обстреливают нас. Они это делают специально. Они сказали, что людей нужно эвакуировать. Им нужна земля", — говорит Наталья рядом со своим домом, показывая воронку от ракеты рядом.

Женщина была взбешена и обвинила в ракетных обстрелах не российские войска, штурмующие соседний Бахмут и города вокруг последние 8 месяцев, а собственную армию. В издании отмечают через год войны, несмотря на российские ракетные и артиллерийские обстрелы, жители некоторых городов вдоль линии фронта обвиняют во всем Украину. Жители населенных пунктов повторяют нарративы российской пропаганды и обвиняют в войне Запад.

Украинские солдаты называют таких людей "ждунами". Они намеренно отказываются от эвакуации и ждут российской оккупации даже несмотря на то, что российские ракеты ставят под угрозу их жизнь. Количество пророссийски настроенных людей значительно меньше в Украине, чем поддерживающих независимость от РФ, отмечают в издании.

Руководитель местной полиции Дмитрий Кирдяпкин объясняет взгляды таких гражданских лиц, как Наталья, в большинстве своем неустанной и коварной российской пропагандистской кампанией, навязываемой местному населению уже более десяти лет.

Последствия обстрелов Константиновки Фото: The New York Times

"На мой взгляд, это самое жестокое оружие, которое Российская Федерация использует против нашего народа", — сказал офицер полиции.

Российские телеканалы, доминирующие в эфире на подконтрольной России территории, давно запрещены в Украине, как и популярные социальные сети. Однако на востоке Украины любой, кто имеет спутниковую антенну, все еще может смотреть пророссийские каналы или настраиваться на пророссийские радиопрограммы в городах даже в 90 км от линии фронта.

Кирдяпкин приводит в пример пропаганды в телеграм-каналах. В Константиновке есть пророссийский паблик, в котором более 4500 подписчиков. Он публикует смесь пророссийских нарративов, православных молитв и угроз в адрес чиновников за ненадлежащие коммунальные услуги. Поэтому весомая часть работы полиции — поиск информаторов и российских агентов, которые за деньги или бесплатно передают данные разведке РФ.

После задержания нескольких агентов РФ, по словам Дмитрия Кирдяпкина, количество российских обстрелов уменьшилось. К тому же украинские полицейские занимаются эвакуацией людей, чтобы распространять информацию о том, что украинское правительство "не так уж плохо".

Граффити на улице в Константиновке Фото: The New York Times

Также среди местных есть и те, кто разочаровался в РФ из-за неизбирательных бомбардировок. Большинство населения на востоке Украины утратило симпатию к Москве.

"Если раньше люди были за Россию, то теперь они изменились. Теперь они за Украину и за какое-то спокойствие", — говорит 67-летняя Ольга из Константиновки.

Напомним, 18 апреля СБУ задержала дочь коллаборанта из Чернобаевки, которая выдавала себя за переселенку. Подозреваемая была активной участницей российских мер.

20 апреля в ISW заявили, что российские войска контролируют более 87% Бахмута, кафиры постоянно идут на штурм малыми группами.