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Украина

На Прикарпатье произошло второе землетрясение за апрель (фото)

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Фото: zuma press | Подобные подземные толчки оценили как "еле ощутимые"

По информации Главного центра спецконтроля, подземные толчки были "едва ощутимы" для людей на верхних этажах. Землетрясение было зафиксировано на глубине 3 км в районе Яремче.

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В Четверг, 27 апреля, в Ивано-Франковской области сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,2 по шкале Рихтера. Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

"27 апреля 2023 в 13:34:53 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение 7 км к западу от г. Яремче, Ивано-Франковской области, магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км", — сообщает представители центра спецконтроля.

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Сила толчков не несет угрозы для населения
Фото: Facebook

По информации пресс-службы, данное землетрясение относится в категории "едва ощутимых", что означает, что колебания могут ощутить только люди, которые находятся внутри помещения в спокойной состоянии, особенно на верхних этажах.

Также, в Главном центре специального контроля отметили, что подобные подземные толчки с магнитудой 2,5 в этом же районе были зарегистрированы 12 апреля 2023 года.

Напомним, 14 апреля Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в районе города Иршава в Закарпатской области. По шкале Рихтера его магнитуда составила 3,2 балла.

Также, в конце февраля в Закарпатской области в районе Великая Добронь на глубине 2 км и в 19 км западнее Мукачево произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера.