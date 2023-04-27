На Прикарпатті стався другий землетрус за квітень (фото)

За інформацією Головного центру спецконтролю, підземні поштовхи були "ледве відчутні" для людей на верхніх поверхах. Землетрус був зафіксований на глибині 3 км у районі Яремче.

Related video

У четвер, 27 квітня, в Івано-Франківській області сейсмологи зафіксували підземні поштовхи магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє пресслужба Головного центру спеціального контролю.

"27 квітня 2023 року о 13:34:53 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус 7 км на захід від м. Яремче, Івано-Франківської області, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера) на глибині 3 км", — повідомляють представники центру спецконтролю.

Сила поштовхів не несе загрози для населення Фото: Facebook

За інформацією пресслужби, цей землетрус належить до категорії "ледве відчутних", що означає, що коливання можуть відчути лише люди, які знаходяться всередині приміщення у спокійному стані, особливо на верхніх поверхах.

Також у Головному центрі спеціального контролю зазначили, що подібні підземні поштовхи з магнітудою 2,5 у цьому ж районі були зареєстровані 12 квітня 2023 року.

Нагадаємо, 14 квітня Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус у районі міста Іршава у Закарпатській області. За шкалою Ріхтера його магнітуда становила 3,2 бали.

Також, наприкінці лютого в Закарпатській області в районі Велика Добронь на глибині 2 км та за 19 км на захід від Мукачева стався землетрус магнітудою 3,3 бали за шкалою Ріхтера.