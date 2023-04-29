Бил и таскал за волосы: под Житомиром мужчина устроил разборки с женщинами, – соцсети (видео)

После угроз и оскорблений, по словам одной из пострадавших, мужчина вызвал "подкрепление" в виде группы друзей, вместе с которыми они избили женщин.

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В пятницу, 28 апреля, в Коростене Житомирской области произошел конфликт между мужчиной и двумя женщинами: матерью и дочерью. Последняя рассказала об инциденте в своем Instagram-аккаунте. Также она опубликовала фото и видео.

По словам девушки, ссора вспыхнула из-за парковочного места. Мужчина, по словам девушки, ударил ее и таскал за волосы ее мать, а также угрожал убить их обеих.

"Вся история началась с того, что меня с подругой подвезли к нашему товарищу, только мама начала выезжать, сзади ее подпер Юрий, она дала ему приехать, а когда он проехал – сразу начал угрожать и выражаться нецензурной лексикой. Крикнул, что мы не знаем куда приехали и кому перекрыли дорогу, после этого позвонил по телефону своим друзьям", – говорится в сообщении.

По словам пострадавшей, через несколько минут к месту происшествия приехали еще несколько мужчин, которые от угроз и оскорблений вскоре перешли к избиению женщин.

"Один взял мою мать за волосы (прошу заметить, это женщина 150 см и максимум 50 кг), а когда я пыталась помочь, то я улетела за волосы на асфальт, а после он победоносно спросил "и что теперь?" – пишет пострадавшая.

Она добавила, что один из нападавших представился "военным из Бахмута" и угрожал применить против женщин оружие.

По словам пострадавшей, случайная прохожая стала снимать происходящее на видео, за что мужчины стали ей угрожать, что покалечат ее. Свидетельница оказалась несовершеннолетней.

"Главный герой всей истории Юрий Выговский, владелец СТО возле Сильпо, этим он и пытался показать свое превосходство и избивал женщин. Помогите, не оставьте это без внимания. Связи с судом могут спасти от закона, но от людей это не спасет", – обратилась к жителям Коростеня девушка.

Избиение женщин в Коростене: что говорит полиция?

В ГУ Нацполиции в Житомирской области корреспонденту OBOZREVATEL сообщили, что потерпевшие написали заявление на обидчиков. Открыто уголовное производство.

"Вчера в полицию обратились с заявлением две женщины. По их словам между ними и мужчиной возник конфликт якобы из-за парковочного места. Во время ссоры он ударил одну из них. По этому факту возбуждено уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленные легкие телесные повреждения). Потерпевшая отправлена на медэкспертизу. Конфликт произошел у дома мужчины, который якобы ударил. Проводится проверка", – подчеркнули в полиции.

На момент публикации материала пресс-служба Нацполиции в Житомирской области официально не комментировала инцидент в Коростене.

Напомним, 28 апреля в центре Николаева неизвестный бросил в людей гранату. Мужчина потребовал у прохожих денег, а после отказа достал из кармана гранату, выдернул кольцо и бросил гранату в стоящую рядом с автомобилем женщину. Раздался взрыв, в результате которого осколочные ранения получила женщина и сам мужчина, бросивший гранату.

2 апреля в городе Балта Одесской области раздался взрыв. Инцидент произошел во дворе дома, где проживает бывший судья. В результате взрыва повреждение получил фасад дома, а на земле образовалась воронка. По словам полиции, взрывное устройство прямо под дверь дома бросили неизвестные.