В Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату: полиция озвучила детали (фото, видео)

Мужчина разозлился, когда в ответ на просьбу дать ему денег, получил отказ. Женщину и самого нападавшего медики увезли в больницу.

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В пятницу, 28 апреля, примерно в 20:00, в центре Николаева неизвестный бросил в людей гранату. Об этом сообщает "Суспільне".

Как рассказали очевидцы события, водитель "Жигулей" ремонтировал автомобиль, с ним рядом стояла женщина. Внезапно к ним подошел неизвестный в камуфляжной одежде и потребовал денег.

Мужчина отказался давать ему деньги, тогда неизвестный достал из кармана гранату, выдернул кольцо и бросил гранату в стоящую рядом с автомобилем женщину.

Раздался взрыв, в результате которого осколочные ранения получила женщина и сам мужчина, бросивший гранату. Обоих пострадавших с места происшествия увезла неотложка.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Взрыв в Николаеве: что говорит полиция?

"Оказалось, что этот нетрезвый мужчина набрался храбрости и решил взорвать гранату после того, как граждане, просто ремонтировавшие свой автомобиль, отказались дать ему две гривны", — об этом сообщил начальник Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

Напомним, что 2 апреля в городе Балта Одесской области раздался взрыв. Инцидент произошел во дворе дома, где проживает бывший судья. В результате взрыва повреждение получил фасад дома, а взрывной волной выбило дверь. Также от взрыва на земле образовалась воронка.

13 февраля в Днепре возник сильный пожар. Спасатели приехали тушить хозяйственное сооружение и услышали взрыв — пламя охватило и дом рядом. В огне погиб мужчина, женщину госпитализировали.