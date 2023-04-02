В Одесской области во дворе дома экс-судьи раздался взрыв, — СМИ

По информации журналистов, в результате взрыва повреждены окна, фасад и двери дома.

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В Одесской области раздался взрыв. Инцидент произошел в городе Балта во дворе дома, где проживает бывший судья. Об этом сообщило издание "Думская".

По информации издания, в результате взрыва повреждение получил фасад дома, а взрывной волной выбило дверь. Также от взрыва на земле образовалась воронка.

Впоследствии публикацию о взрыве в Балте "Думская" удалила.

Местные телеграм-каналы сообщают, что на момент взрыва хозяйка домовладения находилась в доме.

"Предварительно взрывное устройство бросили неизвестные прямо под дверь дома. В результате взрыва вылетели окна и погибла собака, полиция расследует дело", — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 2 апреля, в городе Константиновка Донецкой области раздались взрывы. Российские оккупанты с РСЗО и кассетными снарядами обстреляли центральную часть города. В настоящее время известно о шести погибших и 12 раненых. Взрывами повреждено 16 многоквартирных жилых домов.

Вечером 30 марта в российском Белгороде раздалось 9 мощных взрывов. Средства массовой информации отметили, что примерно в это время ВС РФ обстреливали ракетами город Харьков, поэтому не исключено, что "белгородские" звуки взрывов были звуками вылетов ракет, летевших на украинский Харьков".