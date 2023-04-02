В Одеській області на подвір'ї будинку екссудді пролунав вибух, — ЗМІ

За інформацією журналістів, унаслідок вибуху пошкоджено вікна, фасад і двері будинку.

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В Одеській області пролунав вибух. Інцидент стався у місті Балта на подвір'ї будинку, де живе колишній суддя. Про це повідомило видання "Думская".

За інформацією видання, внаслідок вибуху пошкодження зазнав фасад будинку, а вибуховою хвилею вибило двері. Також від вибуху на землі утворилася воронка.

Згодом публікацію про вибух у Балті "Думська" видалила".

Натомість місцеві телеграм-канали повідомляють, що на момент вибуху власниця домоволодіння перебувала в будинку.

"Попередньо вибуховий пристрій кинули невідомі просто під двері будинку. Унаслідок вибуху вилетіли вікна та загинув собака, поліція розслідує справу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 квітня, в місті Костянтинівка Донецької області пролунали вибухи. Російські окупанти з РСЗВ та касетними снарядами обстріляли центральну частину міста. На цей час відомо про шістьох загиблих і 12 поранених. Вибухами пошкоджено 16 багатоквартирних житлових будинків.

Увечері 30 березня у російському Бєлгороді пролунало 9 потужних вибухів. Засоби масової інформації вказали на те, що приблизно в цей час ЗС РФ обстрілювали ракетами місто Харків, тож не виключено, що "бєлгородські" звуки вибухів були звуками вильотів ракет, які летіли на український Харків".