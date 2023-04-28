У Миколаєві п'яний чоловік підірвав гранату: поліція озвучила деталі (фото, відео)

Чоловік розлютився, коли у відповідь на прохання дати йому грошей отримав відмову. Жінку та самого нападника медики відвезли до лікарні.

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У п'ятницю, 28 квітня, приблизно о 20:00, у центрі Миколаєва невідомий кинув у людей гранату. Про це повідомляє "Суспільне".

Як розповіли очевидці події, водій "Жигулів" ремонтував автомобіль, з ним поряд стояла жінка. Раптом до них підійшов невідомий у камуфляжному одязі та почав вимагати грошей.

Чоловік відмовився давати йому гроші, тоді невідомий дістав з кишені гранату, висмикнув кільце і кинув гранату в жінку, яка стояла поряд з автомобілем.

Пролунав вибух, внаслідок якого уламкові поранення отримала жінка і сам чоловік, який кинув гранату. Обох постраждалих із місця пригоди забрала невідкладна допомога.

Наразі на місці події працюють правоохоронці.

Вибух у Миколаєві: що каже поліція?

"Виявилося, що цей нетверезий чоловік набрався хоробрості та вирішив підірвати гранату після того, як громадяни, які просто ремонтували свій автомобіль, відмовилися дати йому дві гривні", — повідомив начальник Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет.

Нагадаємо, що 2 квітня в місті Балта Одеської області пролунав вибух. Інцидент стався у дворі будинку, де мешкає колишній суддя. Внаслідок вибуху пошкодження отримав фасад будинку, а вибуховою хвилею вибило двері. Також від вибуху на землі утворилася вирва.

13 лютого у Дніпрі виникла сильна пожежа. Рятувальники приїхали гасити господарську споруду та почули вибух — полум'я охопило і будинок поряд. У вогні загинув чоловік, жінку госпіталізували.