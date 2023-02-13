У Дніпрі внаслідок пожежі загинув чоловік, — ДСНС (фото)

Вогонь спочатку охопив тільки господарчу споруду, але вибух зруйнував конструкцію житлового будинку поряд.

Related video

Рятувальники приїхали тушити господарчу споруду та почули вибух — полум’я охопило і будинок поряд. У вогні загинув чоловік, жінку госпіталізували. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у своїх соцмережах.

Вночі в Службу порятунку "101" повідомили про пожежу у Новокодацькому районі Дніпра. Рятувальники приїхали за адресою, де горіла господарча споруда. Вогонь вже охопив приміщення та міг перекинутися на дах.

Поки співробітники ДСНС тушили пожежу, у житловому будинку поряд пролунав вибух. Вибух зруйнував конструкції будинку, полум’я охопило внутрішні приміщення та дах. Площа пожежі збільшилась, тож рятувальники викликали додаткові підрозділи на місце пожежі.

"Внаслідок події травмовано жінку 1978 року народження. Постраждалу госпіталізовано до лікарні. Під час ліквідації пожежі та розбору зруйнованого будинку рятувальниками виявлено тіло людини", — повідомили в ДСНС.

Пожежу тушили більше ніж годину. Для ліквідації полум’я залучили 29 рятувальників та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Окрім згаданих споруди та будинку вогонь пошкодив машину, що стояла на території.

Нагадаємо, 10 лютого в ДСНС показали пошуково-рятувальні роботи в провінції Хатай. Українські рятувальники розгорнули наметове містечко в районі Доанкой міста Антакья на півдні Туреччини, щоб допомагати розбирати завали після нищівного землетрусу. Дві групи розпочали позмінну роботу по 6 годин. На той момент вони вже встигли обстежити 61 будівлю та розібрати 35 завалів.

Як повідомляв раніше Фокус с посиланням на ДСНС, рятувальники прибули у Туреччину для допомоги ще 6 лютого. Україна направила в Туреччину 87 співробітників служби, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак.

Після стихійного лиха в Туреччині та Сирії ДСНС нагадали українцям, що робити у випадку землетрусу. Рятувальники розповіли, куди ховатись та чого робити не можна ні в якому разі. Розуміння найбезпечніших місць в будинку та відсутність паніки можуть врятувати життя.