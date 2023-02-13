В Днепре в результате пожара погиб мужчина, — ГСЧС (фото)

Огонь сначала охватил только хозяйственное здание, но взрыв разрушил конструкцию жилого дома рядом.

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Спасатели приехали тушить хозяйственное сооружение и услышали взрыв — пламя охватило и дом рядом. В огне погиб мужчина, женщину госпитализировали. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своих соцсетях.

Ночью в Службу спасения "101" сообщили о пожаре в Новокодакском районе Днепра. Спасатели приехали по адресу, где горела хозяйственная постройка. Огонь уже охватил помещение и мог опрокинуться на крышу.

Пока сотрудники ГСЧС тушили пожар, в жилом доме рядом раздался взрыв. Взрыв разрушил конструкции дома, пламя охватило внутренние помещения и крышу. Площадь пожара увеличилась, поэтому спасатели вызвали дополнительные подразделения на место пожара.

"В результате происшествия травмирована женщина 1978 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в больницу. Во время ликвидации пожара и разбора разрушенного дома спасателями обнаружено тело человека", — сообщили в ГСЧС.

Пожар тушили более часа. Для ликвидации пламени привлекли 29 спасателей и 7 единиц пожарно-спасательной техники. Кроме упомянутых постройки и дома, огонь повредил машину, стоявшую на территории.

Напомним, 10 февраля в ГСЧС показали поисково-спасательные работы в провинции Хатай. Украинские спасатели развернули палаточный городок в районе Доанкой города Антакья на юге Турции, чтобы помогать разбирать завалы после сокрушительного землетрясения. Две группы приступили к посменной работе по 6 часов. К тому моменту они уже успели обследовать 61 здание и разобрать 35 завалов.

Как сообщал ранее Фокус со ссылкой на ГСЧС, спасатели прибыли в Турцию для помощи еще 6 февраля. Украина направила в Турцию 87 сотрудников службы, 18 единиц техники и 10 поисково-спасательных собак.

После стихийного бедствия в Турции и Сирии ГСЧС напомнили украинцам, что делать в случае землетрясения. Спасатели рассказали, куда прятаться и чего делать нельзя ни в коем случае. Понимание самых безопасных мест в доме и отсутствие паники могут спасти жизнь.