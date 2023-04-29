Бив і тягав за волосся: під Житомиром чоловік влаштував "розборки" з жінками, – соцмережі (відео)

Після погроз та образ, за словами однієї з постраждалих, чоловік викликав "підкріплення" у вигляді групи друзів, разом із якими вони побили жінок.

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У п'ятницю, 28 квітня, у Коростені Житомирської області стався конфлікт між чоловіком та двома жінками: матір'ю та дочкою. Остання розповіла про інцидент у своєму Instagram-акаунті. Також вона опублікувала фото та відео.

За словами дівчини, сварка спалахнула через паркувальне місце. Чоловік, за словами дівчини, вдарив її та тягав за волосся її матір, а також погрожував убити їх обох.

"Вся історія почалася з того, що мене з подругою підвезли до нашого товариша, тільки мама почала виїжджати, ззаду її підпер Юрій, вона дала йому приїхати, а коли він проїхав – одразу почав погрожувати та висловлюватись нецензурною лексикою. Крикнув, що ми не знаємо куди приїхали та комусь перекрили дорогу, після цього зателефонував своїм друзям", – йдеться в повідомленні.

За словами постраждалої, за кілька хвилин до місця пригоди приїхали ще кілька чоловіків, які від погроз та образ невдовзі перейшли до побиття жінок.

"Один узяв мою матір за волосся (прошу помітити, це жінка 150 см і максимум 50 кг), а коли я намагалася допомогти, то я полетіла за волосся на асфальт, а потім він переможно запитав "і що тепер?" — пише постраждала.

Вона додала, що один із нападників представився "військовим з Бахмута" і погрожував застосувати проти жінок зброю.

За словами постраждалої, випадкова перехожа почала знімати те, що відбувається на відео, за що чоловіки стали їй загрожувати, що покалічать її. Свідчиня виявилася неповнолітньою.

"Головний герой усієї історії Юрій Виговський, власник СТО біля Сільпо, цим він і намагався показати свою перевагу і бив жінок. Допоможіть, не залиште це поза увагою. Зв'язки із судом можуть врятувати від закону, але від людей це не врятує", — звернулася до мешканців Коростеня дівчина.

Побиття жінок у Коростені: що каже поліція?

У ГУ Нацполіції в Житомирській області кореспонденту OBOZREVATEL повідомили, що потерпілі написали заяву на кривдників. Відкрито кримінальне провадження.

"Вчора до поліції звернулися із заявою дві жінки. За їхніми словами між ними та чоловіком виник конфлікт нібито через паркувальне місце. Під час сварки він ударив одну з них. За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (навмисні легкі тілесні ушкодження). Потерпілу відправлено на медекспертизу. Конфлікт стався біля будинку чоловіка, який нібито вдарив. Проводиться перевірка", – наголосили в поліції.

На момент публікації матеріалу пресслужба Нацполіції на Житомирщині офіційно не коментувала інцидент у Коростені.

Нагадаємо, 28 квітня у центрі Миколаєва невідомий кинув у людей гранату. Чоловік вимагав у перехожих грошей, а після відмови дістав з кишені гранату, висмикнув кільце і кинув гранату в жінку, що стояла поряд з автомобілем. Пролунав вибух, внаслідок якого уламкові поранення отримала жінка і сам чоловік, який кинув гранату.

2 квітня у місті Балта Одеської області пролунав вибух. Інцидент стався у дворі будинку, де мешкає колишній суддя. Внаслідок вибуху пошкодження отримав фасад будинку, а на землі утворилася вирва. За словами поліції, вибуховий пристрій просто під двері будинку підкинули невідомі.