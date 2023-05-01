Сбил двух военных и полицейскую: в Хмельницком произошло смертельное ДТП, подробности (фото)

Инцидент произошел на пешеходном переходе. В результате трагедии один военный погиб. Двум другим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Related video

1 мая на улице Тернопольской в Хмельницком произошло ДТП, в результате которого погиб военнослужащий. Об этом сообщили в соцсетях полиции Хмельницкой области.

По данным правоохранителей, водитель "Опеля" совершил наезд на пешеходном переходе. Под колесами оказались 31-летняя сотрудница полиции и двое 45-летних военнослужащих. Один из военных погиб.

"Еще два человека — работница полиции и еще один военнослужащий — получили травмы. Их доставили в больницу для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи", — рассказали в полиции.

Фото: Труха

Полицейские задержали водителя и устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, 1 мая в офисе Генпрокурора Украины сообщили об осуждении жителя Харькова к пяти годам лишения свободы. По данным ведомства, мужчина помогал ВС РФ корректировать огонь. Он публиковал в соцсетях местонахождение сил ПВО.

Также 1 мая в ряды ВСУ вернулся 24-летний защитник, которому ампутировали руку в результате ранения. Военный пострадал во время деоккупации села в Бахмутском районе.

1 апреля на Северном мосту в Киеве упала в реку Днепр металлическая конструкция. Водитель грузовика рассказал стражам порядка, что бокс был плохо закреплен во время движения машины. Мужчина скрылся с места происшествия, однако очевидцы запомнили номер его авто.