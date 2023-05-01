Збив двох військових і поліціянтку: у Хмельницькому сталася смертельна ДТП, подробиці (фото)

Інцидент трапився на пішохідному переході. Внаслідок трагедії один військовий загинув. Двом іншим постраждалим надають медичну допомогу.

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1 травня на вулиці Тернопільській у Хмельницькому сталася ДТП, внаслідок якої загинув військовослужбовець. Про це повідомили в соцмережах поліції Хмельницької області.

За даними правоохоронців, водій "Опеля" скоїв наїзд на пішохідному переході. Під колесами опинилися 31-річна співробітниця поліції та двоє 45-річних військовослужбовців. Один із військових загинув.

"Ще двоє осіб — працівниця поліції та ще один військовослужбовець — отримали травми. Їх доправили в лікарню для огляду й надання необхідної медичної допомоги", — розповіли в поліції.

Фото: Труха

Поліціянти затримали водія та встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, 1 травня в офісі Генпрокурора України повідомили про засудження мешканця Харкова до п’яти років позбавлення волі. За даними відомства, чоловік допомагав ЗС РФ корегувати вогонь. Він публікував у соцмережах місцеперебування сил ППО.

Також 1 травня до лав ЗСУ повернувся 24-річний захисник, якому ампутували руку внаслідок поранення. Військовий постраждав під час деокупації села в Бахмутському районі.

1 квітня на Північному мості в Києві впала у річку Дніпро металева конструкція. Водій вантажівки розповів правоохоронцям, що бокс був погано закріплений під час руху машини. Чоловік втік із місця події, однак очевидці запам’ятали номер його авто.