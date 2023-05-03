9 ботоферм: СБУ разоблачила одну из крупнейших организаций по разгону "фейков" в Украине (фото)
Фермы по распространению фейков работали в 9 областях Украины. Сотрудники СБУ смогли разоблачить организаторов, среди которых, по информации ведомства, были активные сторонники одной из украинских политических сил.
Сотрудники СБУ смогли ликфидировать крупную сеть ботоферм с аудиторией около 200 тысяч пользователей, в чьи задачи входило распространение дезинформации для расшатывания общественно-политической ситуации в Украине. Об этом 3 мая сообщает официальная пресс-служба СБУ.
По информации силового ведомства, киберспециалистам удалось выйти на межрегиональную сеть ботоферм в Украине, в задачи которых входили расшатывание обстановки в стране, дискредитация деятельности высшего военно-политического руководства Украины в условиях войны и распространение недостоверных сообщений о терактах в украинских городах и "минировании" объектов с массовым скоплением людей.
"Злоумышленники использовали многочисленные аккаунты в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter, общая аудитория охвата которых составляла почти 200 тыс. пользователей", — сообщают в СБУ.
Многоэтапная сложная операция помогла установить и обезвредить 9 ботоферм в Тернопольской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Львовской, Черновицкой, Харьковской, Николаевской и Закарпатской областях. Аппаратура для выращивания ботов была установлена в собственных или офисных помещениях.
Сотрудники службы безопасности смогли также разоблачить организаторов, среди которых, по информации ведомства, были активные сторонники одной из украинских политических сил.
Во время обысков у злоумышленников было обнаружено:
- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;
- банковские карты, на которые производилась оплата за информационные "вбросы";
- 5 тысяч SIM-карт украинских операторов мобильной связи;
- GSM-шлюзы и другое специализированное оборудование.
На основании собранных улик фигурантам планируется сообщить о подозрении по ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).
Расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжается.
Напомним, 2 мая СБУ разоблачила двух предпринимателей из Украины, которые пытались вывезти в Иран и продать два украденных с государственного предприятия авиационных двигателя.
Также напомним, на днях следователи службы безопасности смогли задержать безработного жителя Славянска, который собирал для врага разведданные о дислокации Сил обороны в городе.