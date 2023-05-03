9 ботоферм: СБУ разоблачила одну из крупнейших организаций по разгону "фейков" в Украине (фото)

Фермы по распространению фейков работали в 9 областях Украины. Сотрудники СБУ смогли разоблачить организаторов, среди которых, по информации ведомства, были активные сторонники одной из украинских политических сил.

Related video

Сотрудники СБУ смогли ликфидировать крупную сеть ботоферм с аудиторией около 200 тысяч пользователей, в чьи задачи входило распространение дезинформации для расшатывания общественно-политической ситуации в Украине. Об этом 3 мая сообщает официальная пресс-служба СБУ.

По информации силового ведомства, киберспециалистам удалось выйти на межрегиональную сеть ботоферм в Украине, в задачи которых входили расшатывание обстановки в стране, дискредитация деятельности высшего военно-политического руководства Украины в условиях войны и распространение недостоверных сообщений о терактах в украинских городах и "минировании" объектов с массовым скоплением людей.

"Злоумышленники использовали многочисленные аккаунты в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter, общая аудитория охвата которых составляла почти 200 тыс. пользователей", — сообщают в СБУ.

СБУ разоблачила пророссийские ботофермы СБУ разоблачила пророссийские ботофермы СБУ разоблачила пророссийские ботофермы СБУ разоблачила пророссийские ботофермы СБУ разоблачила пророссийские ботофермы СБУ разоблачила пророссийские ботофермы СБУ разоблачила пророссийские ботофермы СБУ разоблачила пророссийские ботофермы СБУ разоблачила пророссийские ботофермы

Многоэтапная сложная операция помогла установить и обезвредить 9 ботоферм в Тернопольской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Львовской, Черновицкой, Харьковской, Николаевской и Закарпатской областях. Аппаратура для выращивания ботов была установлена в собственных или офисных помещениях.

Сотрудники службы безопасности смогли также разоблачить организаторов, среди которых, по информации ведомства, были активные сторонники одной из украинских политических сил.

Во время обысков у злоумышленников было обнаружено:

компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;

банковские карты, на которые производилась оплата за информационные "вбросы";

5 тысяч SIM-карт украинских операторов мобильной связи;

GSM-шлюзы и другое специализированное оборудование.

На основании собранных улик фигурантам планируется сообщить о подозрении по ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжается.

Напомним, 2 мая СБУ разоблачила двух предпринимателей из Украины, которые пытались вывезти в Иран и продать два украденных с государственного предприятия авиационных двигателя.

Также напомним, на днях следователи службы безопасности смогли задержать безработного жителя Славянска, который собирал для врага разведданные о дислокации Сил обороны в городе.