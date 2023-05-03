9 ботоферм: СБУ викрила одну з найбільших організацій розгону "фейків" в Україні (фото)

Ферми з поширення фейків працювали у 9 областях України. Співробітники СБУ змогли викрити організаторів, серед яких за інформацією відомства були активні прихильники однієї з українських політичних сил.

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Співробітники СБУ змогли ліквідувати велику мережу ботоферм з аудиторією близько 200 тисяч користувачів, у завдання яких входило поширення дезінформації для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні. Про це 3 травня повідомляє офіційна пресслужба СБУ.

За інформацією силового відомства, кіберфахівцям вдалося вийти на міжрегіональну мережу ботоферм в Україні, до завдань яких входило розхитування обстановки в країні, дискредитація діяльності вищого військово-політичного керівництва України в умовах війни та поширення недостовірних повідомлень про теракти в українських містах та "мінування" об'єктів з масовим скупченням людей.

"Зловмисники використовували численні акаунти у соціальних мережах Facebook, Instagram та Twitter, загальна аудиторія охоплення яких становила майже 200 тис. користувачів", — повідомляють у СБУ.

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Багатоетапна складна операція допомогла встановити та знешкодити 9 ботоферм у Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях. Апаратуру для вирощування ботів було встановлено у власних або офісних приміщеннях.

Співробітники служби безпеки також змогли викрити організаторів, серед яких, за інформацією відомства, були активні прихильники однієї з українських політичних сил.

Під час обшуків у зловмисників було виявлено:

комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності;

банківські картки, на які проходила оплата за інформаційні "вкиди";

5 тисяч SIM-карток українських операторів мобільного зв'язку;

GSM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання.

На підставі зібраних доказів фігурантам планується повідомити про підозру за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

Розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності продовжується.

Нагадаємо, 2 травня СБУ викрила двох підприємців з України, які намагалися вивезти до Ірану і продати два вкрадених з державного підприємства авіаційні двигуни.

Також нагадаємо, що днями слідчі служби безпеки змогли затримати безробітного жителя Слов'янська, який збирав для ворога розвіддані про дислокацію Сил оборони в місті.