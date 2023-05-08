Украл дезодоранты на 230 гривен: во Львове мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за кражу

Свой новый приговор львовянин получил 2 мая. С ноября 2022 года осужденный отбывает наказание в местах лишения свободы за другую кражу.

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Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор ранее судимому местному жителю, похитившему дезодоранты в местном магазине. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, осужденный неоднократно совершал имущественные преступления, и даже сейчас он находится в тюрьме. В ноябре прошлого года он уже получил срок за кражи.

3 мая правонарушителю вынесли новый приговор за то, что в июне прошлого года он украл из магазина восемь твердых дезодорантов.

"Воспользовавшись отсутствием постороннего надзора, тайно, путем свободного доступа, похитил 4 штуки твердого дезодоранта марки OS Wolfthorn (50 мл) и 4 штуки OS White Water, общей стоимостью 230 грн. Стоимость 1 штуки составляет 57 грн 50 коп.", – говорится в судебном решении.

Мужчина спрятал похищенное под футболку. В приговоре говорится, что осужденный – безработный, холост, детей или других лиц на иждивении не имеет.

В суде львовянин свою вину признал, искренне раскаялся и просил строго не наказывать. Суд приговорил правонарушителя к пяти годам лишения свободы. Кроме того, его обязали выплатить 460 грн материального ущерба магазину, где он совершил кражу.

Напомним, 2 мая в СБУ сообщили, что украинские предприниматели пытались вывезти в Иран и продать два украденных с госпредприятия авиационных двигателя. "Заказчик" собирался установить их на военно-транспортные самолеты АН-74.

2 января в Офисе Генпрокурора сообщили о попытке кражи граффити "Женщина в противогазе" известного британского художника Бэнкси в Гостомеле. Назначенная в ходе следствия экспертиза показала, что стоимость картины превышает 9 млн грн.