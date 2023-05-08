Вкрав дезодоранти на 230 гривень: у Львові чоловіка засудили на п'ять років ув'язнення за крадіжку

Свій новий вирок львів'янин одержав 2 травня. З листопада 2022 року засуджений відбуває покарання у місцях позбавлення волі за іншу крадіжку.

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Залізничний районний суд Львова ухвалив вирок раніше судимому місцевому жителю, який викрав дезодоранти у місцевому магазині. Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, засуджений неодноразово чинив майнові злочини, і навіть зараз він перебуває у в'язниці. Торік у листопаді він уже отримав строк за крадіжки.

3 травня правопорушнику ухвалили новий вирок за те, що у червні минулого року він вкрав з магазину вісім твердих дезодорантів.

"Скориставшись відсутністю стороннього нагляду, таємно, шляхом вільного доступу, викрав 4 штуки твердого дезодоранту марки OS Wolfthorn (50 мл) та 4 штуки OS White Water, загальною вартістю 230 грн. Вартість 1 штуки складає 57 грн 50 коп.", – йдеться у судовому рішенні.

Чоловік сховав викрадене під футболку. У вироку йдеться, що засуджений – безробітний, неодружений, дітей чи інших осіб на утриманні не має.

У суді львів'янин свою провину визнав, щиро покаявся та просив суворо не карати. Суд призначив правопорушнику п'ять років позбавлення волі. Крім того, його зобов'язали виплатити 460 грн матеріальних збитків магазину, де він скоїв крадіжку.

Нагадаємо, 2 травня в СБУ повідомили, що українські підприємці намагалися вивезти до Ірану і продати два вкрадених з держпідприємства авіаційних двигунів. "Замовник" збирався встановити їх на військово-транспортні літаки АН-74.

2 січня в Офісі Генпрокурора повідомили про спробу крадіжки графіті "Жінка у протигазі" відомого британського художника Бенксі у Гостомелі. Призначена під час слідства експертиза показала, що вартість картини перевищує 9 млн грн.