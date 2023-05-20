Блэкаут в Одессе: без света остались несколько районов города, — ДТЭК

Более 14 тысяч одесситов остались вечером без света из-за аварии на высоковольтной подстанции.

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Более 14 тысяч абонентов в Одессе остались без света вечером, 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК "Одесские электросети".

Так, электроснабжение пропало в Хаджибейском районе (бывший Малиновский), а также в микрорайоне Черемушки.

Причиной отключения стала авария на одной из подстанций в городе, сообщили в ДТЭК.

Свет пообещали востстановить к 21 часу

"Энергетики уже работают над устранением последствий аварии и частично, где это возможно, перезапитывают клиентов на резервную линию. Ориентировочное время восстановления света — 21.00", — сказано в сообщении.

Впрочем, как сообщает корреспондент Фокуса, к обещанному времени подачу света не восстановили.

Напомним, 18 мая председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в Украине с мая 2023 года стартовали масштабные ремонтные работы на атомных энергоблоках, поэтому в энергосистеме уже несколько дней наблюдается дефицит мощности.

Ранее, 17 мая глава, парламентского комитета по энергетике и ЖКУ Андрей Герус заявил, что тарифы на электричество в Украине в ближайшее время могут вырасти сразу в два раза.