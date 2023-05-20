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Україна

Блекаут в Одесі: без світла залишилося кілька районів міста, — ДТЕК

відключення світла, блекаут,
Одесити залишилися без світла через аварію на підстанції

Понад 14 тисяч одеситів залишилися ввечері без світла через аварію на високовольтній підстанції.

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Понад 14 тисяч абонентів в Одесі залишилися без світла увечері, 20 травня. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК "Одеські електромережі".

Так, електропостачання зникло у Хаджибейському районі (колишній Малиновський), а також у мікрорайоні Черемушки.

Причиною відключення стала аварія на одній із підстанцій у місті, повідомили у ДТЕК.

Світло пообіцяли відновити до 21 години Fullscreen
Світло пообіцяли відновити до 21 години

"Енергетики вже працюють над усуненням наслідків аварії та частково, де це можливо, перезапитують клієнтів на резервну лінію. Орієнтовний час відновлення світла — 21.00", — сказано в повідомленні.

Втім, як повідомляє кореспондент Фокуса, до обіцяного часу подачу світла не відновили.

Нагадаємо, 18 травня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні з травня 2023 року стартували масштабні ремонтні роботи на атомних енергоблоках, тож в енергосистемі вже кілька днів спостерігається дефіцит потужності.

Раніше, 17 травня голова, парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус заявив, що тарифи на електрику в Україні найближчим часом можуть зрости одразу вдвічі.