Только голые стены: росСМИ показали "национализированную" квартиру Зеленских в Крыму

Всего "депутаты" полуострова "национализировали" 57 объектов. Средства с продажи они пообещали отправить на нужды российских оккупантов, которые воюют в Украине.

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Российские захватчики во временно оккупированном Крыму решили "национализировать" квартиру семьи президента Украины в Ялте. Об этом сообщил глава оккупационной "администрации" полуострова Сергей Аксенов 24 мая.

По его словам, "Крым продолжает национализацию имущества врагов России". В этот перечень входит здание в Симферополе, которое принадлежит Меджлису, а также квартира первой леди Украины Елены Зеленской, которая расположена в Ялте.

Соответствующее решение, как отметили росСМИ, было принято депутатами "Государственного совета" Крыма. Они проголосовали за расширение перечня "национализированного" имущества, которое принадлежит иностранным гражданам и государствам. Всего было 57 таких объектов.

"Решением Госсовета Крыма национализированы, в частности, винодельческое производство "Алеф-Виналь-Крым", принадлежавшее бизнесмену из списка 100 богатейших людей Украины Вадиму Ермолаеву, торговые площади "Скай плаза" в Ялте, бенефициаром которых является бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Кроме того, принято решение о национализации расположенного в Симферополе здания запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа", — заявил спикер "парламента" Владимир Константинов.

Средства от продажи недвижимости, как продолжил депутат, пойдут на нужды российских оккупантов, которые воюют против Украины.

"Деньги будут поступать в первую очередь на нужды СВО, семьям погибших, семьям мобилизованных. Такой социальный аспект политики", — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что внутри квартиры Елены Зеленской нет никакой мебели. Там лишь голые стены и пустое пространство, будто недвижимость находится в состоянии ремонта.

Напомним, еще 31 марта 2022 года сообщалось о том, что в Крыму хотят "национализировать" квартиру семьи Зеленского. Пятикомнатную квартиру площадью 193 метра продавали за 75 млн рублей.