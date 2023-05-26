Выход на пенсию в 54 года: эксперт рассказал, возможно ли это

В соответствии с действующим законодательством украинцы могут оформить пенсию по возрасту не ранее 60 лет, да и то при наличии необходимого трудового стажа. Однако есть категории граждан, получающие пенсии по выслуге лет, инвалидности или потере кормильца.

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В апреле депутаты комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики заявили, что средний возраст выхода на пенсию в нашей стране составляет 53,8 года. Для сравнения в 2021 году украинцы могли оформить выплаты в 60 лет при достаточном количестве стажа. Возможно ли стать пенсионером в возрасте 54 лет, рассказал эксперт Социальной информационной платформы.

Выход на пенсию в Украине: данные Минсоцполитики

В 2021 году с Минсоцполитики обнародовали средний возраст выхода украинцев на пенсию. Средние показатели по категориям граждан составили:

получатели пенсий — 53,8 года

получатели пенсий по возрасту — 59 лет

получатели пенсий по инвалидности — 47,9 года

получатели пенсий в случае потери кормильца — 32,9 года

получатели пенсий за выслугу лет — 52,7 года

судьи — 52,7 года

По словам эксперта, необходимо учитывать, что с 2021 года статистика могла существенно измениться.

Пенсии по возрасту

В течение 2011-2021 годов пенсионный возраст женщин вырос на 5 лет. В результате независимо от пола теперь украинцы могут выйти на заслуженный отдых по достижению 60 лет.

Однако обязательным условием для оформления пенсионных выплат является наличие не менее 15 лет рабочего стажа. Поэтому граждане выходят на пенсию гораздо позже.

"Такие лица смогут претендовать на государственную социальную помощь по достижении 65 лет. И они вообще не учитываются в Пенсионном фонде, поэтому в соответствующую статистику не попадают", – отмечает специалист.

Пенсии по инвалидности

По словам эксперта, война в Украине стала причиной значительного увеличения количества людей с инвалидностью. Это может служить основанием для того, чтобы пересмотреть возраст выхода на пенсию по этой категории или вообще вынести ее, так сказать, за скобки.

Пенсии в случае потери кормильца

Средний возраст людей, которые оформляют выплаты по потере кормильца, вычислить сложно, поскольку невозможно предусмотреть трагедию в семье.

Например, после смерти мужчины, у которого остались 30-летняя жена и 10-летний ребенок, назначается пенсия только на ребенка, хотя ее получает мать. Выплаты прекращаются после достижения ребенком совершеннолетия.

"Как вообще в таком случае просчитать средний возраст назначения пенсии?" – задает вопрос аналитик.

Пенсии за выслугу лет

Статистика говорит, что средний возраст ухода на пенсию по выслуге лет составляет 52,7 года. Однако в 2015 году законодательство изменилось.

Так, выросло количество лет выслуги, необходимой для выхода на пенсию, а также появилось ограничение – постановили, что такая пенсия не может назначаться раньше 55 лет.

В 2017 году почти все виды пенсий по выслуге лет вообще отменили. Льгота осталась лишь для артистов и военных.

"То есть и в этом случае о снижении возраста выхода на пенсию речь не идет. Вероятнее всего, эта статистика касается вышедших на такую пенсию много лет назад", – отмечает эксперт.

Судьи

Что касается судей, эта категория граждан может уйти в отставку при условии наличия 20-летнего судейского стажа. Таким образом, судья может уйти на заслуженный отдых до достижения 60-летнего возраста.

Напомним, в марте была проведена масштабная индексация, в связи с чем увеличенные выплаты получили свыше 10 млн украинцев. Средний размер прибавки составил около 600 гривен. СМИ рассказали, кого не коснулось повышение пенсий.

Также глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус рассказал, кто может претендовать на назначение пенсии за выслугу лет. Такие выплаты назначаются категориям граждан, работавших на работах, приведших к потере профессиональной пригодности или трудоспособности.