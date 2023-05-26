Вихід на пенсію у 54 роки: експерт розповів, чи це можливо

Відповідно до чинного законодавства, українці можуть оформити пенсію за віком не раніше 60 років, та й то за наявності необхідного трудового стажу. Проте є категорії громадян, які одержують пенсії за вислугу років, інвалідністю чи втратою годувальника.

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У квітні депутати комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики заявили, що середній вік виходу на пенсію в нашій країні становить 53,8 року. Для порівняння у 2021 році українці могли оформити виплати у 60 років за достатньої кількості стажу. Чи можна стати пенсіонером у віці 54 років, розповів експерт Соціальної інформаційної платформи.

Вихід на пенсію в Україні: дані Мінсоцполітики

2021 року з Мінсоцполітики оприлюднили середній вік виходу українців на пенсію. Середні показники за категоріями громадян склали:

отримувачі пенсій — 53,8 року

отримувачі пенсій за віком — 59 років

отримувачі пенсій з інвалідності — 47,9 року

отримувачі пенсій у разі втрати годувальника – 32,9 року

отримувачі пенсій за вислугу років — 52,7 року

судді — 52,7 року

За словами експерта, необхідно враховувати, що з 2021 року статистика могла суттєво змінитись.

Пенсії за віком

Протягом 2011-2021 років пенсійний вік жінок зріс на 5 років. У результаті незалежно від статі тепер українці можуть вийти на заслужений відпочинок за досягненням 60 років.

Однак обов'язковою умовою для оформлення пенсійних виплат є наявність не менше ніж 15 років робочого стажу. Тому громадяни виходять на пенсію набагато пізніше.

"Такі особи зможуть претендувати на державну соціальну допомогу після досягнення 65 років. І вони взагалі не враховуються у Пенсійному фонді, тому у відповідну статистику не потрапляють", – зазначає фахівець.

Пенсії з інвалідності

За словами експерта, війна в Україні спричинила значне збільшення кількості людей з інвалідністю. Це може бути підставою для того, щоб переглянути вік виходу на пенсію за цією категорією або взагалі винести її, так би мовити, за дужки.

Пенсії у разі втрати годувальника

Середній вік людей, які оформлюють виплати за втрату годувальника, вирахувати складно, оскільки неможливо передбачити трагедію у родині.

Наприклад, після смерті чоловіка, у якого залишилися 30-річна дружина та 10-річна дитина, призначається пенсія лише на дитину, хоча її отримує мати. Виплати припиняються після досягнення дитиною повноліття.

"Як взагалі у такому разі прорахувати середній вік призначення пенсії?" – ставить питання аналітик.

Пенсії за вислугу років

Статистика каже, що середній вік виходу на пенсію за вислугою років становить 52,7 року. Проте у 2015 році законодавство змінилося.

Так, зросла кількість років вислуги, необхідної для виходу на пенсію, а також з'явилося обмеження – ухвалили, що така пенсія не може призначатись раніше 55 років.

У 2017 році майже всі види пенсій за вислугою років взагалі скасували. Пільга залишилася лише для артистів та військових.

"Тобто і в цьому випадку про зниження віку виходу на пенсію не йдеться. Найімовірніше, ця статистика стосується тих, хто вийшов на таку пенсію багато років тому", — зазначає експерт.

Судді

Щодо суддів, ця категорія громадян може піти у відставку за умови наявності 20-річного суддівського стажу. Таким чином суддя може піти на заслужений відпочинок до досягнення 60-річного віку.

Нагадаємо, у березні було проведено масштабну індексацію, у зв'язку з чим збільшені виплати отримали понад 10 млн українців. Середній розмір збільшення становив близько 600 гривень. ЗМІ розповіли, кого не торкнулося підвищення пенсій.

Також голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус розповів, хто може претендувати на призначення пенсії за вислугу років. Такі виплати призначаються категоріям громадян, які працювали на роботах, які призвели до втрати професійної придатності чи працездатності.