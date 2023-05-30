Одесскую ОГА возглавит руководитель столичной прокуратуры: что о нем известно

По данным журналистов, до назначения на должность главы Киевской городской прокуратуры Олег Кипер был внештатным советником руководителя ОП Андрея Ермака.

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Кабинет министров Украины назначил главу Киевской городской прокуратуры Олега Кипера на должность руководителя Одесской областной государственной администрации. Об этом 30 мая написал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

"Согласовано назначение Кипера Олега Александровича главой Одесской областной государственной администрации", — говорится в публикации Мельничука.

Олег Кипер стал главой Одесской ОГА

Что известно об Олеге Кипере

Олег Кипер начал работать в прокуратуре в 2001 году. Ранее он также был следователем Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурором отдела прокуратуры Одесской области, прокурором отдела Генпрокуратуры, главой управления прокуратуры Ивано-Франковской области, зампрокурора Ивано-Франковской области и главой управления отдела Генпрокуратуры.

При президентстве Виктора Януковича Олег Кипер занимал должность замглавы Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины.

В 2014 году Кипер был люстрирован с запретом на работу в госорганах до 2024 года, однако в 2019 году Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, назвав люстрацию безосновательной.

В 2020 году Кипер стал прокурором Киева.

По данным издания "Украинская правда", до назначения на должность главы Киевской городской прокуратуры Кипер был внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, что 6 марта СБУ задержала заместителя главы Одесской областной военно-гражданской администрации Игоря Ткачука. По словам журналистов, Ткачука, как и его предшественника, подозревают в коррупции.

Ранее, 5 января, СБУ также сообщила о разоблачении и задержании заместителя руководителя Одесской областной военно-гражданской администрации Олега Муратова, подозреваемого в вымогательстве взятки.