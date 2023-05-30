Одеську ОДА очолить керівник столичної прокуратури: що про нього відомо

За даними журналістів, до призначення на посаду голови Київської міської прокуратури Олег Кіпер був позаштатним радником керівника ВП Андрія Єрмака.

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Кабінет Міністрів України призначив голову Київської міської прокуратури Олега Кіпера на посаду керівника Одеської обласної державної адміністрації. Про це 30 травня написав представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

"Узгоджено призначення Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації", — йдеться у публікації Мельничука.

Олег Кіпер став головою Одеської ОДА

Що відомо про Олега Кіпера

Олег Кіпер почав працювати у прокуратурі у 2001 році. Раніше він також був слідчим Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурором відділу прокуратури Одеської області, прокурором відділу Генпрокуратури, головою управління прокуратури Івано-Франківської області, заступником прокурора Івано-Франківської області та головою управління відділу Генпрокуратури.

За президентства Віктора Януковича Олег Кіпер обіймав посаду заступника голови Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

У 2014 році Кіпер був люстрований із забороною на роботу в держорганах до 2024 року, проте у 2019 році Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, назвавши люстрацію безпідставною.

2020 року Кіпер став прокурором Києва.

За даними видання "Українська правда", до призначення на посаду голови Київської міської прокуратури Кіпер був позаштатним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, що 6 березня СБУ затримала заступника голови Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Ігоря Ткачука. За словами журналістів, Ткачука, як і його попередника, підозрюють у корупції.

Раніше, 5 січня, СБУ також повідомила про викриття та затримання заступника керівника Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Олега Муратова, підозрюваного у здирництві хабаря.