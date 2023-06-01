ГУР помогло обвиняемому в коррупции Трубицыну выехать из Украины: Юсов назвал причину

По словам представителя украинской разведки, на момент пересечения границы пойманный на взятке депутат, исключенный из "Слуги народа", не был ограничен в правах на выезд.

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Депутат Киевского горсовета Владислав Трубицын не был ограничен в праве выезд в момент пересечения государственной границы 13 мая. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде".

По словам Юсова, несмотря на то, что по данным СМИ, Трубицыну сообщили о подозрении в феврале 2022 года, Национальное бюро расследований официально не упоминало его имени.

Представитель ГУР заявил, что на момент пересечения границы Украины 13 мая депутат не был ограничен в правах на выезд. Он указал на то, что у Трубицына не изъяли загранпаспорт и не поставили в его документах отметку о пересечении границы с разрешения следователя.

Как отмечает Юсов, у следователей есть возможность получить данные о пересечении границы, однако у ГУР нет доступа к подобным закрытым базам.

"Насколько известно, он действительно помогал как волонтер другим структурам сил безопасности и обороны, но это никоим образом не оправдывает его возможное сокрытие от правоохранителей", — высказался Юсов о ситуации с Трубицыным.

Напомним, что 31 мая проект "Схемы" сообщил, что ГУР МО выдало письмо депутату Киевского горсовета Владиславу Трубицину, которого обвиняют во взяточничестве, что позволило ему выехать за границу. На документе была подпись начальника управления Кирилла Буданова.

В феврале прошлого года Национальное антикоррупционное бюро поймало на получении взятки депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына и еще пятерых человек. Речь шла попытке незаконно овладеть суммой в 1,26 млн гривен.

Спустя несколько месяцев после задержания Владислав Трубицын вышел под залог в почти 15 миллионов гривен. Также внесли залог за двух человек, которые проходят по делу о взятке в качестве обвиняемых.