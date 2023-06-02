"Лето началось тяжело": синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 2 июня

По словам Наталки Диденко, в некоторых украинских областях в пятницу пройдут дожди с грозами, временами ливневого характера. Кроме того, на выходных в Украине ожидается похолодание.

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В пятницу, 2 июня, в Украину придет атмосферный фронт, что повлечет за собой сильные осадки в некоторых регионах страны. О том, какой будет погода в этот день, синоптик Наталка Диденко рассказала на своей странице в Facebook.

Как отмечает Наталка Диденко, первые дожди 2 июня пройдут в западных областях. К вечеру осадки также коснутся северных и большинства центральных регионов Украины.

При этом в восточных, а также в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях обойдется без осадков. Локальные дожди предвидятся только в Приазовье.

Синоптик сообщает, что температура воздуха 2 июня будет держаться на уровне +23-28 градусов. В Киеве в этот день ожидается 27 градусов, а ближе к вечеру – дожди с грозой.

Диденко также предупредила, что в пятницу в Волынской и Ровенской областях ожидается похолодание, которое в субботу и воскресение охватит значительную часть Украины.

Прогноз погоды на 2 июня

"Лето началось тяжело… Но все же пусть оно солнцем, обильными дождями и обильной красотой природы помогает нам держаться, хоть и волноваться, но не бояться", — заключила Наталка Диденко.

Напомним, что по данным Наталки Диденко от 31 мая, 2 июня, начиная с западных областей, в Украину приедет атмосферный фронт, который наконец принесет те дожди с грозами, которые более типичны, как правило, для мая.

Мы также писали о том, что 27 мая над Одессой пронесся очередной смерч. По словам очевидцев, смерч с небольшой воронкой кружил прямо над частными домами местных жителей. В это же время в городе бушевала непогода.