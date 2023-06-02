"Літо почалося тяжко": синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 2 червня

За словами Наталки Діденко, у деяких українських областях у п'ятницю пройдуть дощі з грозами, часом зливи. Крім того, у вихідні в Україні очікується похолодання.

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У п'ятницю, 2 червня, в Україну прийде атмосферний фронт, що спричинить сильні опади в деяких регіонах країни. Про те, якою буде погода цього дня, синоптик Наталка Діденко розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначає Наталка Діденко, перші дощі 2 червня відбудуться у західних областях. До вечора опади також торкнуться північних та більшості центральних регіонів України.

У східних, а також у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській областях обійдеться без опадів. Локальні дощі передбачаються лише у Приазов'ї.

Синоптик повідомляє, що температура повітря 2 червня триматиметься на рівні +23-28 градусів. У Києві у цей день очікується 27 градусів, а ближче до вечора – дощі із грозою.

Діденко також попередила, що у п'ятницю у Волинській та Рівненській областях очікується похолодання, яке у суботу та неділю охопить значну частину України.

Прогноз погоди на 2 червня.

"Літо почалося важко... Але все ж таки нехай воно сонцем, рясним дощем і великою красою природи допомагає нам триматися, хоч і хвилюватися, але не боятися", — підсумувала Наталка Діденко.

Нагадаємо, що за даними Наталки Діденка від 31 травня, 2 червня, починаючи із західних областей, в Україну приїде атмосферний фронт, який нарешті принесе ті дощі з грозами, які типовіші, як правило, для травня.

Ми також писали про те, що 27 травня над Одесою пролунав черговий смерч. За словами очевидців, смерч із невеликою лійкою кружляв прямо над приватними будинками місцевих жителів. Водночас у місті вирувала негода.