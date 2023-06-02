Завышенная стоимость и невыполнение работ: в Киеве растратили средства на ремонт укрытий, – прокуратура

По данным КГГА, в 2022-2023 годах из городского бюджета на обустройство укрытий выделено 1,2 млрд гривен.

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Прокуратура совместно с сотрудниками полиции расследует факты хищений бюджетных средств, выделенных на ремонт бомбоубежищ в Киеве. Об этом сообщается на Telegram-канале Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что идет расследование неправомерных действий со стороны чиновников местного самоуправления, которые в сговоре с подрядчиками завладели средствами, выделенными из бюджета на ремонт и укомплектование укрытий в столице (ст.ст. 191, 366 УК Украины).

Так, по данным КГГА, в 2022-2023 годах из городского бюджета на обустройство бомбоубежищ выделено 1,2 млрд гривен.

"В рамках следствия собраны доказательства, подтверждающие преступные действия и сговор заказчиков работ с победителями тендеров, направленные на растрату и завладение бюджетными средствами при реконструкции объектов укрытия", – говорится в сообщении.

В частности, при осмотре только одного из укрытий в Святошинском районе сотрудники полиции вместе с экспертами обнаружили факты невыполнения работ в полном объеме, неудовлетворительного их выполнения, а также использования некачественных легковоспламеняющихся, пожароопасных материалов с завышением их стоимости более чем на 1 млн грн.

"Также по аналогичным фактам хищения бюджетных средств при ремонте объектов гражданской защиты осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам органами досудебного расследования Деснянского, Подольского, Голосеевского и Соломенского районов г. Киева", – пишет пресс-служба.

Правоохранители проверяют состояние укрытий в Киеве

Напомним, во время обстрела столицы 1 июня, три человека погибли в Деснянском районе в результате падения обломков БПЛА, потому что укрытие оказалось закрытым.

В этот же день президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию у закрытого укрытия в Киеве. Он сказал, что отвечать за гибель людей во время обстрела столицы будут "очень конкретные люди".

Сотрудники Киевской городской прокуратуры и полиции пришли с обысками в КГГА после того, как жители столицы заявили о закрытом укрытии во время обстрела ВС РФ.