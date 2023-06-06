"Не было никакого зоопарка": в России отрицают гибель животных в Новой Каховке (видео)

Администрация зоопарка "Казкова діброва" рассказала о животных, которые погибли в результате действий российской армии. Среди них попугаи, обезьяны, еноты, а также птенец лебедя, вылупившийся всего 5 дней назад.

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В России отрицают гибель животных в зоопарке в Новой Каховке в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС. Там заявили, что никакого зоопарка в городе якобы нет. Об этом пишут пропагандисты ТАСС со ссылкой на некоего российского чиновника.

"Информация о гибели животных в зоопарке Новой Каховки из-за подтопления после разрушения Каховской ГЭС не соответствует действительности. В городе нет зоопарка, пояснил нам представитель экстренных служб городского округа", — сказано в сообщении.

Отметим, что на странице зоопарка "Казкова діброва" в Facebook заявили, что среди погибших 300 животных обезьянки Анфиса и Чарлик, пони Малыш, ослик Ося, еноты Мишка, Леля, Дынька, попугай жако Веня, ворон Рома, сурки, камерунские козы, овцы, попугаи, морские свинки, фретки и многие другие. Сообщается, что спастись смогли лишь пара лебедей и утки. Также погиб птенец лебедей, который вылупился лишь 5 дней назад.

"Мы целый год пытались спасти животных. Животные были заблокированы в парке. Парк был заминирован, все дороги перекрыты, эвакуация животных была невозможна", — отметили в зоопарке.

По словам администрации, когда сотрудники пришли в зоопарк в 6 утра, то все уже было затоплено.

В сети также распространяется видео из затопленного зоопарка.

Затопленный зоопарк "Казкова діброва".

Как выглядел зоопарк в Новой Каховке до оккупации и затопления

Напомним, что волонтеры из UA Animals ранее уже сообщали о гибели животных. По словам активистов, любимцы оставались в парке с первого дня вторжения войск России. Как рассказала владелец зоопарка Елена Навроцкая, все животные оказались заблокированы, так как весь парк заминирован, завален деревьями и перерыт окопами.