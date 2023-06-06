"Не було жодного зоопарку": у Росії заперечують загибель тварин у Новій Каховці (відео)

Адміністрація зоопарку "Казкова діброва" розповіла про тварин, які загинули внаслідок дій російської армії. Серед них папуги, мавпи, єноти, а також пташеня лебедя, що вилупилося всього 5 днів тому.

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У Росії заперечують загибель тварин у зоопарку у Новій Каховці внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС. Там заявили, що жодного зоопарку у місті нібито немає. Про це пишуть пропагандисти ТАСС із посиланням на якогось російського чиновника.

"Інформація про загибель тварин у зоопарку Нової Каховки через підтоплення після руйнування Каховської ГЕС не відповідає дійсності. У місті немає зоопарку, пояснив представник екстрених служб міського округу", — сказано в повідомленні.

Зазначимо, що на сторінці зоопарку "Казкова діброва" у Facebook заявили, що серед загиблих 300 тварин мавпочки Анфіса та Чарлик, поні Малюк, віслюк Ося, єноти Ведмедик, Леля, Динька, папуга жако Веня, ворон Рома, бабаки, камерунські кози, вівці, папуги, морські свинки, фретки та багато інших. Повідомляється, що врятуватися змогли лише пара лебедів та качки. Також загинуло пташеня лебедя, яке вилупилося лише 5 днів тому.

"Ми цілий рік намагалися врятувати тварин. Тварини було заблоковано у парку. Парк було заміновано, всі дороги перекрито, евакуація тварин була неможлива", — зазначили в зоопарку.

За словами адміністрації, коли співробітники прийшли до зоопарку о 6-й ранку, то все вже було затоплено.

У мережі також розповсюджується відео із затопленого зоопарку.

Затоплений зоопарк "Казкова діброва".

Як виглядав зоопарк у Новій Каховці до окупації та затоплення

Нагадаємо, що волонтери з UA Animals раніше вже повідомляли про загибель тварин. За словами активістів, улюбленці залишалися у парку з першого дня вторгнення військ Росії. Як розповіла власник зоопарку Олена Навроцька, всі тварини виявилися заблокованими, оскільки весь парк заміновано, завалено деревами та перерито окопами.