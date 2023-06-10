Дважды "герой" границы: киевлянин, убегая от пограничников, украл фотоловушку (фото)

Как рассказали в ГПСУ, камера зафиксировала не только передвижение нарушителя, но и саму кражу устройства. Теперь мужчине грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

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56-летний киевлянин опозорился при попытке нелегально пробраться в Венгрию. Об этом 9 июня сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Житель столицы неожиданно прихватил с собой фотоловушку пограничников, которая фиксировала его перемещение. Пограничная служба быстро обнаружили нарушителя благодаря записям камеры.

"Дважды "герой" границы: и убегал, и украл. Получился позор: и сам не сбежал, и прибор все зафиксировал и передал куда нужно. Придется теперь ловкачу отвечать — и за незаконное путешествие, и за кражу", — сказано в сообщении пресс-центра.

Как сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ, инцидент имел место на участке ответственности отдела пограничной службы "Соломоново". Примечательно, что фотоловушка зафиксировала не только его передвижение, но и саму кражу технического устройства.

"По факту кражи устройства в адрес Ужгородского РУП ГУНП в Закарпатской области было направлено сообщение об обнаружении признаков совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины "Кража"", — сказано в сообщении пограничников.

Материалы дела направлены в суд. Беглецу грозит тюрьма на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, 2 июня сообщалось, что белорусские пограничники пытались переманить украинских коллег борщом, однако им дали понять, что пока те помогают РФ, у украинцев нет ничего общего с белорусами.

Ранее,1 июня пограничники высмеяли россиян за подрыв дороги на границе с Украиной. В ведомстве отметили, что это не поможет оккупантам.