В Киевской области фура переехала военного: ему ампутировали часть конечности, — СМИ (фото)

Водитель грузовика, по словам журналистов, увидел что-то на дороге и пытался совершить маневр. Впоследствии передними колесами произошел наезд на военного, которого с разными травмами госпитализировали.

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В ночь на 15 июня вблизи Переяслава Киевской области фура переехала военного. Об этом информирует издание Proslav со ссылкой на комментарий Бориспольского РУП ГУНП в Киевской области.

Авария произошла у АЗС KLO. Служба 102 получили уведомление о том, что водитель фуры переехал мужчину.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Они установили, что водитель грузовика 1960 года рождения двигался по дороге Борисполь-Днепр. Автомобиль передвигался в направлении села Мала Каратуль.

Как рассказал водитель транспортного средства, он видел что-то на дороге и пытался совершить маневр справа. Впоследствии передними колесами произошел наезд. Остановив транспортное средство, мужчина вышел из автомобиля и установил, что это был человек мужского пола, у которого были повреждения.

Выяснилось, что это был военный 1994 года рождения. Он получил травму в виде полной ампутации левой нижней конечности к середине бедра. Его доставили в ближайшую больницу.

На момент публикации материала пресс-служба полиции Киевской области и руководитель областного управления Андрей Небитов официально не комментировали информацию о наезде грузовика на военнослужащего.

В Киевской области грузовой автомобиль переехал военнослужащего Фото: Proslav

Напомним, что в Киеве судья сбил насмерть военного Нацгвардии. По данным ДБР, глава одного из райсудов Киевской области отказался от проверки показателей на состояние опьянения. Речь идет о судье Алексее Тандыре, он хотел быстро проскочить блокпост. Впоследствии он был задержан, но от проверки на состояние опьянения в учреждении здравоохранения он отказался.

Также в сентябре 2021 года в Сумской области во время загрузки техники погиб украинский боец. Его зажало между двумя грузовиками. Водитель за рулем грузовика ЗИЛ, двигаясь задним ходом, наехал на 24-летнего бойца. В результате парня зажало между двумя транспортными средствами.