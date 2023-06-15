На Київщині фура переїхала військового: йому ампутували частину кінцівки, — ЗМІ (фото)

Кермувальник вантажівки, за словами журналістів, побачив щось на дорозі та намагався здійснити маневр. Згодом передніми колесами відбувся наїзд на військового, якого з різними травмами госпіталізували.

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Уночі проти 15 червня поблизу Переяслава Київської області фура переїхала військового. Про це інформує видання Proslav з посиланням коментар Бориспільського РУП ГУНП в Київській області.

Аварія сталася біля АЗС KLO. Служба 102 отримали повідомлення про те, що водій фури переїхав чоловіка.

Правоохоронці оперативно прибули на місце події. Вони встановили, що водій вантажівки 1960 року народження рухався дорогою Бориспіль-Дніпро. Автомобіль пересувався в напрямку села Мала Каратуль.

Як розповів кермувальник транспортного засобу, він бачив щось на дорозі та намагався здійснив маневр праворуч. Згодом передніми колесами відбувся наїзд. Зупинивши транспортний засіб, чоловік вийшов з автомобіля з-за керма та встановив, що це була особа чоловічої статі, в якого були пошкодження.

З'ясувалося, що це був військовий 1994 року народження. Він отримав травму у вигляді повної ампутації лівої нижньої кінцівки до середини стегна. Його доставили до найближчої лікарні.

На момент публікації матеріалу пресслужба поліції Київської області та керівник обласного управління Андрій Нєбитов офіційно не коментували інформацію щодо наїзду вантажівки на військовослужбовця.

На Київщині вантажний автомобіль переїхав військовослужбовця Фото: Proslav

Нагадаємо, що у Києві суддя збив на смерть військового Нацгвардії. За даними ДБР, голова одного із райсудів Київської області відмовився від перевірки показників на стан сп'яніння. Йдеться про суддю Олексія Тандиру, він хотів швидко проскочити блокпост. Згодом його затримали, але від перевірки на стан сп'яніння в закладі охорони здоров'я він відмовився.

Також у вересні 2021 року на Сумщині під час завантаження техніки загинув український боєць. Його затиснуло між двома вантажівками. Водій за кермом вантажівки ЗІЛ, рухаючись заднім ходом, наїхав на 24-річного бійця. Унаслідок чого хлопця затиснуло між двома транспортними засобами.