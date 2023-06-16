Диджитализация: в Украине значительно упростят процедуру разрешения на ношение оружия

Благодаря новой системе Единого реестра процедура получения разрешений на ношение оружия для украинцев будет упрощена. Все данные о зарегистрированном оружии будут отображаться в приложении "Дія".

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С 23 июня в Украине начнет свою работу Единый реестр оружия (ЕРО), который поможет автоматизировать учет оружия и поможет сделать процесс получения разрешений на ношение оружия для граждан более доступным. Об этом в пятницу, 16 июня сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В Министерстве поясняют, что основными преимуществами внедрения Единого реестра оружия является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии.

Также благодаря диджитализации услуг процедура получения разрешений будет упрощена.

Учитывается, что после введения в работу ЕРО произойдет перевод разрешений на ношение оружия в электронный формат.

Фото: МВС УКРАЇНИ

Дополнительно граждане Украины смогут подать документы для разрешения на получение оружия в электронном кабинете, используя "Единое окно гражданина" или в специализированном магазине, который торгует оружием.

Известно, что информация о праве на ношение и зарегистрированном оружии будет отображаться в приложении "Дія".

Также вместо бланков на бумаге украинцы будут получать сформированные выдержки из ЕРО с QR-кодами.

Напомним, о том, что жители Украины могут свободно купить пистолеты уже с 2023 года, еще в июле 2022 года сообщал советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

Более 70% опрошенных летом 2022 года украинцев поддержали разрешение на использование огнестрельного оружия в целях личной защиты.