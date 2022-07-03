С 2023 года в Украине можно будет свободно покупать пистолеты, - советник главы МВД

70% опрошенных украинцев поддерживают право на свободное ношение оружия.

О том, что жители Украины могут свободно купить пистолеты уже с 2023 года, сообщил в своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

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По словам Андрусива, 70% опрошенных украинцев поддерживают право на свободное ношение оружия и МВД поддерживает такое решение украинцев. По словам советника главы МВД Украины, уже готовятся для внесения изменения в законопроект "О праве на гражданское огнестрельное оружие" ко второму чтению в ВР.

Фото: Скриншот

Напоминаем, что в первом чтении Верховная Рада Украины поддержала этот законопроект. Детально об этом документе, который разработало МВД Украины, Фокус уже писал.

По словам Андрусива, свободная продажа оружия прдусматривает именно пистолеты, а не, например, гранатометы и автоматы Калашникова.

"Этот закон будет принят в течение лета и осени этого года. После этого будут созданы соответствующие реестры оружия. Возможно будут приняты дополнительные решения, чтобы можно было сохранить контроль за оборотом оружия. Нужно решить, как будет происходить процесс регистрации оружия и в какие периоды владелец пистолета должен будет проходить проверки", — написал Андрусив.

Как уже писал Фокус, по результатам опроса в приложении "Дія", больше половины опрошенных украинцев поддержали идею о свободном владении оружием. В этом опросе приняли участие болье 1,7 млн жителей Украины.

Также Фокус писал о том, что глава МВД Украины Денис Монастырский объяснил, почему украинцы должны иметь оружие. По словам министра, украинцы должны иметь оружие, чтобы защищать свои дома.

Позже Монастырский заявил, как уже писал Фокус, что после окончания войны с Россией украинцы не захотят сдать оружие, поэтому необходимо разрешить им владеть.