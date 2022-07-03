Із 2023 року в Україні можна буде вільно купувати пістолети, — радник голови МВС

70% опитаних українців підтримують право на вільне носіння зброї.

Про те, що українці можуть вільно купити пістолети вже з 2023 року, повідомив у своєму Telegram-каналі радник голови МВС України Віктор Андрусів.

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За словами Андрусіва, 70% опитаних українців підтримують право на вільне носіння зброї та МВС підтримує таке рішення українців. За словами радника глави МВС України, вже готуються до внесення зміни до законопроєкту "Про право на цивільну вогнепальну зброю" до другого читання у ВР.

Фото: Скриншот

Нагадуємо, що в першому читанні Верховна Рада України підтримала цей законопроєкт. Детально про цей документ, який розробило МВС України, Фокус уже писав.

За словами Андрусіва, вільний продаж зброї передбачає саме пістолети, а не, наприклад, гранатомети й автомати Калашнікова.

"Цей закон буде ухвалено протягом літа та осені цього року. Після цього будуть створені відповідні реєстри зброї. Можливо буде прийнято додаткові рішення, щоб можна було зберегти контроль за обігом зброї. Потрібно вирішити, як відбуватиметься процес реєстрації зброї та в які періоди власник пістолета має проходити перевірки", — написав Андрусів.

Як уже писав Фокус, за результатами опитування у додатку "Дія", більше половини опитаних українців підтримали ідею про вільне володіння зброєю. У цьому опитуванні взяли участь понад 1,7 млн жителів України.

Також Фокус писав про те, що глава МВС України Денис Монастирський пояснив, чому українці мають мати зброю. За словами міністра, українці повинні мати зброю, щоби захищати свої будинки.

Пізніше Монастирський заявив, як уже писав Фокус, що після закінчення війни з Росією українці не захочуть здати зброю, тому необхідно дозволити їм володіти.