Миллион за три дня: украинцы активно высказываются в "Дії" по поводу легализации оружия

Большинство принявших участие в опросе хотят, чтобы украинцам разрешили использовать огнестрельное оружие в целях личной защиты.

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В приложении "Дія" в опросе общественного мнения по поводу возможной легализации огнестрельного оружия уже приняли участие 1 млн украинцев, сообщил Михаил Федоров.

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"Это фантастический результат прямой электронной демократии: за три дня один миллион!" — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, опрос в "Дії" запустили по инициативе МВД Украины, чтобы понять, для каких целей украинцы использовали бы оружие, если бы могли законно им владеть. Своим мнением может поделиться каждый пользователь приложения старше 18 лет. Чтобы поучаствовать в голосовании, в приложении нужно зайти в раздел "Услуги", нажать "Опрос" и выбрать один из трех вариантов ответа на вопрос "Как вы относитесь к владению украинцами оружием?":

для специальных потребностей;

для личной защиты;

я против.

Свыше 60% принявших участие в опросе выбрали второй вариант, который подразумевает в том числе право на свободное ношение оружия.

[ + – ] Свыше 60% принявших участие в опросе хотят владеть им для самозащиты

Михаил Федоров сообщил, что опрос продлится еще пять дней.

"Его результаты Министерство внутренних дел учтет при продолжении работы над профильным законопроектом об обороте огнестрельного оружия, прошедшем первое чтение в Верховной Раде", — пообещал вице-премьер.

Напомним, 23 февраля 2022 года парламент в первом чтении одобрил законопроект №5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие", инициированный МВД. Разработанный министерством документ не предусматривает право граждан носить с собой оружие в целях самозащиты.

В середине февраля 2022 года глава Министерства обороны Украины Резников положительно высказался о праве на хранение оружия в Украине. Однако он также заявил, что ношение короткоствольного оружия лучше оставить под запретом.

В мае социологическая группа "Рейтинг" провела соцопрос, в том числе спросив респондентов об отношении к свободному обращению оружия. Результаты показали, что впервые за всю историю свыше 50% украинцев поддерживают легализацию оружия.