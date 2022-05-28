Мільйон за три дні: українці активно висловлюються у "Дії" щодо легалізації зброї

Більшість тих, хто взяли участь в опитуванні, хочуть, щоб українцям дозволили використовувати вогнепальну зброю з метою особистого захисту.

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У додатку "Дія" в опитуванні громадської думки щодо можливої легалізації вогнепальної зброї вже взяли участь 1 млн. українців, повідомив Михайло Федоров.

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"Це фантастичний результат прямої електронної демократії: за три дні один мільйон!" — наголосив віцепрем'єр.

Нагадаємо, опитування в "Дії" запустили з ініціативи МВС України, щоб зрозуміти, з якою метою українці використали б зброю, якби могли законно нею володіти. Своєю думкою може поділитися кожен користувач програми старше 18 років. Щоб взяти участь у голосуванні, у додатку потрібно зайти до розділу "Послуги", натиснути "Опитування" та вибрати один із трьох варіантів відповіді на запитання "Як ви ставитеся до володіння українцями зброєю?":

для спеціальних потреб;

для особистого захисту;

я проти.

Понад 60% тих, хто взяли участь в опитуванні, вибрали другий варіант, який передбачає, зокрема, право на вільне носіння зброї.

[ + – ] Понад 60% тих, хто взяли участь в опитуванні, хочуть володіти нею для самозахисту.

Михайло Федоров повідомив, що опитування триватиме ще п'ять днів.

"Його результати Міністерство внутрішніх справ врахує під час продовження роботи над профільним законопроєктом про обіг вогнепальної зброї, який пройшов перше читання у Верховній Раді", — пообіцяв віцепрем'єр.

Нагадаємо, 23 лютого 2022 року парламент у першому читанні схвалив законопроєкт №5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю", ініційований МВС. Розроблений міністерством документ не передбачає право громадян носити із собою зброю з метою самозахисту.

У середині лютого 2022 року глава Міністерства оборони України Резніков позитивно висловився про право на зберігання зброї в Україні. Однак він також заявив, що носіння короткоствольної зброї краще залишити під забороною.

У травні соціологічна група "Рейтинг" провела соцопитування, зокрема запитавши респондентів щодо ставлення до вільного обігу зброї. Результати показали, що вперше за всю історію понад 50% українців підтримують легалізацію зброї.