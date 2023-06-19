Менее четверти украинцев хотят заменить Зеленского после окончания войны, — опрос

В КМИС подчеркивают, что несмотря на то, что украинцы поддерживают действия власти, направленные на победу, они не "закрыли глаза" на злоупотребления или некомпетентность политиков и чиновников.

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Менее четверти опрошенных украинцев хотели бы сменить Владимира Зеленского на посту президента Украины, при этом почти три четверти поддержали обновление центральной власти в стране. Об этом сообщается на официальном сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного исследователями КМИС с период с 26 мая по 5 июня 2023, подавляющее большинство украинцев (73%) поддерживают обновление центральных властей на том или ином уровне, после окончания войны с Россией.

Так, наибольший процент респондентов — 69% поддерживает обновление Верховной Рады Украины, смену Правительства при этом поддержало 47% респондентов.

Фото: КМИС

Социологи отмечают, что война показала высокую поддержку украинцами действий власти ради победы. Однако это не снимает желания украинцев к обновлению власти, к приходу более честных и компетентных управленцев на разных уровнях.

"Кроме президента Зеленского, запрос на обновление парламента и правительства ощутим. Украинцы сплотились для отпора врагу, но не означает "закрыть глаза" на злоупотребление или некомпетентность политиков или чиновников", — резюмировали социологи.

Участие в опросе приняли 1029 человек (в возрасте от 18 лет и старше) методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных РФ территорий. Также в опросе не принимали участие украинцы, которые после начала полномасштабного вторжения РФ выехали за границу.

Напомним, по данным опроса, проведенного КМИС в декабре 2022 года, доверие к украинской армии в декабре 2022 года выросло до рекордных 96%, в сравнении с 72% по сравнению с декабрем 2021 года.

Также напомним, по данным опроса КМИС от июля 2022, очень хорошую оценку деятельности президента Украины Владимира Зеленского с начала масштабной войны с РФ дали 57% опрошенных, 31% считает, что он хорошо справляется со своими обязанностями.