Менше чверті українців хочуть замінити Зеленського після закінчення війни, — опитування

У КМІС наголошують, що незважаючи на те, що українці підтримують дії влади, спрямовані на перемогу, вони не "заплющили очі" на зловживання чи некомпетентність політиків та чиновників.

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Менше чверті опитаних українців хотіли б замінити Володимира Зеленського на посаді президента України, при цьому майже три чверті підтримали оновлення центральної влади в країні. Про це повідомляється на офіційному сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус", проведеного дослідниками КМІС з період з 26 травня по 5 червня 2023 року, переважна більшість українців (73%) підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні, після закінчення війни з Росією.

Так, найбільший відсоток респондентів 69% підтримує оновлення Верховної Ради України, зміну Уряду при цьому підтримало 47% респондентів.

Фото: КМІС

Соціологи зазначають, що війна показала високу підтримку українцями дій влади заради перемоги. Однак це не знімає бажання українців до оновлення влади, до приходу чесніших та компетентніших управлінців на різних рівнях.

"Крім президента Зеленського, запит на оновлення парламенту та уряду відчутний. Українці згуртувалися для відсічі ворогові, але це не означає "заплющити очі" на зловживання чи некомпетентність політиків чи чиновників", — резюмували соціологи.

Участь в опитуванні взяли 1029 осіб (віком від 18 років і старше) методом телефонного інтерв'ю в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій РФ. Також в опитуванні не брали участь українці, котрі після початку повномасштабного вторгнення РФ виїхали за кордон.

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного КМІС у грудні 2022 року, довіра до української армії у грудні 2022 року зросла до рекордних 96% порівняно з 72% порівняно з груднем 2021 року.

Також нагадаємо, за даними опитування КМІС від липня 2022 року, дуже хорошу оцінку діяльності президента України Володимира Зеленського з початку масштабної війни з РФ дали 57% опитаних, 31% вважає, що він добре справляється зі своїми обов'язками.