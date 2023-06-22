40 км от Бахмута: в поселке с населением 500 человек решили закупить тренажеры на 1,5 млн

Поставщик обязан предоставить поселковому совету в Донецкой области ряд тренажеров, в том числе для мышц ягодиц, для пресса, для отводящих мышц бедра, а также велотренажеры и другие предметы спортивного инвентаря.

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Александровский поселковый совет (Краматорский район, Донецкая область) провел тендер стоимостью более 1,5 млн грн на закупку спортивного инвентаря и тренажеров для фитнеса, хотя поселок находится в нескольких десятках километров от зоны боевых действий. Соответствующий тендер был размещен в электронной системе государственных закупок Prozorro 8 июня.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен поставить поселковому совету по два тренажера для груди и задней дельты, для мышц ягодиц, для мышц брюшного пресса, для отводящих мышц бедра, велотренажеры, а также ряд предметов спортивного инвентаря, такие как спортивные грифы, мячи, диски для штанги, гантели и т.д.

По мере регистрации участников тендера, пользователи системы отправляли жалобы в Государственную аудиторскую службу с требованием проверить закупку в связи с нецелесообразным расходованием бюджетных средств во военное время.

В частности, в одной из жалоб говорится, что поселок находится в 40 км от населенного пункта Бахмут.

"Александровка легко может быть обстреляна из разнообразного оружия оккупантов и инвентарь может быть уничтожен в минимальные сроки. Таким образом появляется большой коррупционный риск, ведь можно деньги забрать себе, а поставить что-либо, что после попадания будет выглядеть как инвентарь для фитнеса. В общем также вопрос насколько нужен этот инвентарь сейчас в этом ПГТ и куда на самом деле пойдут бюджетные средства", — говорится в тексте жалобы.

Поссовету не понравились тренажеры

Отметим, что в тендере принимали участие всего две фирмы. 19 июня состоялись торги, но победителем никто не вышел — оказалось, что Александровский поссовет отклонил заявки обоих претендентов.

Согласно опубликованной документации, уполномоченная местного органа совета по вопросам госсзакупок Оксана Мисяйло отказала подрядчикам в связи с тем, что предложенные ими тренажеры "не соответствуют условиям технической спецификации". Иными словами — предложенные тренажеры поссовету не подошли.

Стоит отметить, что до войны в поселке Александровка проживали всего 499 человек. По данным местного блогера, после полномасштабного вторжения там проживают 50 человек.

Напомним, 19 июня стало известно, что Коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо" объявило тендер на закупку песка для закрытой пляжной территории на сумму более 6,5 млн грн.

12 июня сообщалось, что В укрытие одной из школ в Днепровском районе Киева за выделенные государством деньги закупили электросковородку, которая стоит 720 тысяч гривен.