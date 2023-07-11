Украинцы, вернувшиеся из плена, получат денежную помощь: сколько заплатит государство

Из резервного фонда госбюджета выделили 140,3 миллиона гривен на финансовую помощь украинцам, которые вернулись из плена. Также выплаты будут получать семьи тех, кого до сих пор удерживают в неволе.

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Украинским пленным и их семьям будут оказывать денежную помощь. Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета министров. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Так, было выделено 111,3 миллиона гривен на предоставление ежегодной государственной денежной помощи семьям политзаключенных, гражданских заложников и военнопленных. Помощь будет выплачиваться в размере 100 тысяч гривен за каждый год пребывания лица в местах несвободы.

Украинцы, которых освободили из плена, будут получать по 100 тысяч гривен единовременного пособия. На это Правительство выделило 29 миллионов гривен. В свою очередь Министерство реинтеграции будет перечислять средства освобожденным украинцам и семьям пленных на банковские счета.

"Средства на банковские счета указанных лиц будет перечислять Минреинтеграции", — сказано в сообщении.

Напомним, 30 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выплатах военным. В частности, денежное обеспечение увеличили для срочников, курсантов и инструкторов. Также изменили выплаты тем, кто пострадал в результате несения службы. Тогда как условия ежемесячных доплат военным в размере от 30 до 100 тысяч гривен не претерпели изменений.

Также сообщалось, что Россия оплатит восстановление Украины. Первыми активами, которые направят на послевоенное восстановление Украины, могут стать деньги одного из российских олигархов, попавших под арест в США.