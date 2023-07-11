Українці, які повернулися з полону, отримають грошову допомогу: скільки заплатить держава

З резервного фонду держбюджету виділили 140,3 мільйона гривень на фінансову допомогу українців, які повернулися з полону. Також виплати отримуватимуть сім’ї тих, кого досі утримують у неволі.

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Українським полоненим та їх сім'ям будуть надавати грошову допомогу. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Так, передбачено виділення 111,3 мільйона гривень на надання щорічної державної грошової допомоги сім’ям політв’язнів, цивільних заручників і військовополонених. Допомога виплачуватиметься у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування особи в місцях несвободи.

Українці, яких звільнили з полону, отримуватимуть по 100 тисяч гривень одноразової допомоги. На це Уряд виділив 29 мільйонів гривень. Своєю чергою Мінреінтеграції перераховуватиме кошти звільненим українцям та сім’ям полонених на банківські рахунки.

"Кошти на банківські рахунки зазначених осіб перераховуватиме Мінреінтеграції", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо виплати військовим. Зокрема, грошове забезпечення збільшили для строковиків, курсантів та інструкторів. Також змінили виплати тим, хто постраждав внаслідок несення служби. Тоді як умови щомісячних доплат військовим у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень не зазнали змін.

Також повідомлялося, що Росія оплатить відновлення України. Першими активами, які спрямують на післявоєнну відбудову України, можуть стати гроші одного з російських олігархів, що потрапили під арешт у США.