Не видели мать с начала войны: Украина вернула из оккупации еще двух детей (фото)

В Офисе украинского омбудсмена заявили, что две сестры находились на оккупированной территории с бабушкой, которая не хотела отдавать их матери, вернувшейся из плена РФ.

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Украина вернула с оккупированных территорий двух девочек, которые не видели мать с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец у себя в Telegram.

По его словам, 5- и 12-летние сестры расстались с родителями и все это время находились с бабушкой. Та отказывалась передавать детей матери, которая также вернулась из российского плена.

Украина вернула из оккупации еще двух детей Фото: Омбудсмен Украины

"После обращения мамы девочек наш Офис наработал механизм их возвращения с российской стороной. И, к счастью, все удалось. В настоящее время семья воссоединилась", — отметил Лубинец.

Украина вернула из оккупации еще двух детей Фото: Омбудсмен Украины

Он заявил, что продолжает работать для того, чтобы каждый украинский ребенок вернулся на Родину.

Украина вернула из оккупации еще двух детей

Отметим, что 7 июля Лубинец сообщал, что Украина вернула тела погибших в Еленовке бойцов ВСУ. Омбудсмен подчеркнул, что в Еленовке погибли люди, которые имели официальный статус военнопленных. Они были верифицированы МККК.

Также 11 июля сообщалось, что погибший мальчик из Ровно стал донором и спас трех детей. По данным пресс-службы специализированной больницы "Охматдет", реципиентом двух почек стал 12-летний мальчик из оккупированной части Херсонской области. Печень пересадили 15-летнему ребенку из Кировоградской области.