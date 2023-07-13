Не бачили матір від початку війни: Україна повернула з окупації ще двох дітей (фото)

В Офісі українського омбудсмана заявили, що дві сестри перебували на окупованій території з бабусею, яка не хотіла віддавати їхній матері, яка повернулася з полону РФ.

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Україна повернула з окупованих територій двох дівчаток, які не бачили матір від початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець у себе в Telegram.

За його словами, 5- і 12-річні сестри розлучилися з батьками й весь цей час перебували з бабусею. Та відмовлялася передавати дітей матері, яка також повернулася з російського полону.

Україна повернула з окупації ще двох дітей Фото: Омбудсман України

"Після звернення мами дівчаток наш Офіс напрацював механізм їхнього повернення з російською стороною. І, на щастя, все вдалося. Наразі сім'я возз'єдналася", — зазначив Лубінець.

Україна повернула з окупації ще двох дітей Фото: Омбудсман України

Він заявив, що продовжує працювати для того, щоб кожна українська дитина повернулася на Батьківщину.

Україна повернула з окупації ще двох дітей

Зазначимо, що 7 липня Лубінець повідомляв, що Україна повернула тіла загиблих у Оленівці бійців ЗСУ. Омбудсман підкреслив, що в Оленівці загинули люди, які мали офіційний статус військовополонених. Вони були верифіковані МКЧХ.

Також 11 липня повідомлялося, що загиблий хлопчик із Рівного став донором і врятував трьох дітей. За даними пресслужби спеціалізованої лікарні "Охматдит", реципієнтом двох нирок став 12-річний хлопчик з окупованої частини Херсонської області. Печінку пересадили 15-річній дитині з Кіровоградської області.